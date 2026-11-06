الجامعة العربية تدين محاولة الحوثيين استهداف المدينة المنورة

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها لمحاولة جماعة الحوثي استهداف منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، فضلاً عما ينطوي عليه استهداف المدينة المنورة من مساس بمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الجامعة، أن تكرار مثل هذه الاعتداءات لا يهدد أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما من شأنه كذلك أن يزيد من حدة التوتر، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد.

وجددت جامعة الدول العربية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، والتصدي لكافة التهديدات التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.