«القابضة للمياه» تستجيب لشكوى أهالي قرية الفرستق بالغربية.. وتؤكد سلامة شبكات المياه والصرف الصحي بالمنطقة

في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برصد ومتابعة شكاوى المواطنين وما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وسرعة التعامل معها، وجّه المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المركز الإعلامي بالشركة بمتابعة الشكاوى المنشورة والتنسيق الفوري مع الشركات التابعة لفحصها والتحقق منها ميدانيًا.

وفي هذا السياق، رصد المركز الإعلامي ما نشره موقع «صدى البلد» تحت عنوان: «أهالي قرية الفرستق بالغربية يشكون تسرب مياه الصرف أسفل المنازل.. ومواطن يتهم الشركة بالتقاعس»، بشأن وجود تسربات للمياه أسفل أحد المنازل وعدد من المنازل المجاورة بقرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وعلى الفور تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية لفحص الشكوى والوقوف على أسبابها.

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بأنه تم توجيه فرق الشبكات المختصة إلى موقع الشكوى، حيث جرى فحص خطوط مياه الشرب الرئيسية والتوصيلات بالمنطقة، والتأكد من عدم وجود أي تسربات بها، كما تم الدفع بفرق الصرف الصحي لإجراء المعاينة ومسح شبكات الصرف بالشارعين الأمامي والخلفي لموقع الشكوى، وتبين سلامة الشبكات وعدم وجود أي أعطال أو تسربات بها.

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استمرار رصد ومتابعة شكاوى المواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الشركات التابعة لسرعة فحصها والتحقق منها ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن كفاءة واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.