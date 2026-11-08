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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لكسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار

محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لكسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لكسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء لكسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار ومتابعة حالة الشوارع ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي.

وذكرت محافظة الإسكندرية- في بيان، اليوم- أن الإدارات المختصة بالأحياء قامت بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بإزالة وكسح المياه باستخدام سيارات شفط وتصريف المياة والمعدات والبدالات التابعة للشركة وإزالة أي عوائق تؤثر على حركة المشاه وتحقيق الانسيابية المرورية وعدم تكدس المركبات.

وتابعت الأحياء مدى كفاءة "شنايش" الأمطار بجميع الشوارع لزيادة قدراتها الاستعابية لمياة الأمطار، وإزالة أي مخالفات حولها بالتعاون مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لتسهيل تصريف المياه، ومتابعة تمركزات سيارات شركة الصرف الصحي بالمناطق الساخنة التي تشهد تجمعات للمياه، مع رفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ وسرعة الانتقال والاستعداد التام لتلقي أي بلاغات.

يذكر أن الإسكندرية تعرضت لسقوط الأمطار على مدي يومين متتالين وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وارتفاع أمواج البحر، مع استمرار حركة الملاحة وتداول الحاويات وتفريغ وشحن البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة بميناء الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية رفع درجة الاستعداد القصوى تصريف تجمعات مياه الأمطار رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي

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