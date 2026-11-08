إنجاز تاريخي .. أرقام حسام حسن مع منتخب مصر بعد قرار رحيله عن منصبه

قرّر اتحاد الكرة توجيه الشكر لـ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وتعيين علي ماهر بدلا منه في حركة تغييرات على مستوى الجهاز الفني لإعادة الهدوء والتركيز للفراعنة قبل المحافل القارية والدولية القادمة.

ولعب حسام حسن مع منتخب مصر 28 مباراة رسمية حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 9 وخسر مباراتين فقط

خسارة حسام حسن كانت أمام السنغال في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا الأخيرة والخسارة الثانية كانت امام الأرجنتين بنتيجة3-2 في دور الـ 16 من كأس العالم.

إنجاز تاريخي في مشاركات مصر بكأس العالم

قاد حسام حسن منتخب مصر لـ أول فوز في تاريخ المونديال وأول تأهل من دور المجموعات و أول عبور من دور إقصائي.

سجّل المنتخب تحت قيادة العميد 8 أهداف في بطولة واحدة، مقابل 5 أهداف في 3 مشاركات سابقة مجتمعة.

وللمرة الأول يقود جهاز فني منتخب مصر للتأهل إلى أمم أفريقيا وكأس العالم دون هزيمة في مشوار التأهل.

ونجح العميد في قيادة منتخب مصر لتعادل مع إسبانيا بطل العالم على أرضها، وبكامل نجومها، رغم الطرد والإصابات وغياب محمد صلاح خلال مباراة ودية قبل انطلاق المونديال.

كما حقق الفراعنة بقيادة العميد فوز عريض على منتخب السعودية بأربعة أهداف على أرضها، بقيادة مدربها العالمي رينارد، وبدون محمد صلاح ليربك حساباتهم قبل انطلاق بطولة كأس العالم.