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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة الذهب تحذر من الشراء عبر التطبيقات غير المضمونة.. وتكشف البديل الأكثر أمانًا لحماية المدخرات

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

حذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مطالبة بضرورة التأكد من مصداقية الجهات التي تقدم هذه الخدمات، في ظل غياب ضمانات كافية لحماية أموال العملاء حال توقف التطبيقات أو إغلاقها.

وأكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، وتسلم المشغولات أو السبائك الذهبية باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانًا للمستهلك، مقارنة بشراء أرصدة ذهبية إلكترونية دون حيازة فعلية للمعدن.

مخاطر شراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية

وأوضحت الشعبة أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدمين شراء كميات من الذهب وتسجيلها كأرصدة إلكترونية داخل حساباتهم، دون تسلم المعدن فعليًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات استلام الذهب وحقوق العملاء حال توقف التطبيق عن العمل أو إغلاق المنصة لأي سبب.

وشددت على أن هذه المعاملات قد تعرض مدخرات المواطنين لمخاطر غير محسوبة، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات كافية لاسترداد أموال العملاء أو الحصول على الذهب الذي تم شراؤه، إذا لم تتوافر آليات واضحة وملزمة تضمن حقوق المستخدمين.

الشراء الفعلي للذهب يحمي حقوق المستهلك

وأكدت شعبة الذهب أن التعامل المباشر مع تجار الذهب المعتمدين في السوق يمنح المستهلك فرصة معاينة المنتج والتحقق من وزنه وعياره، وتسلم المشغولات أو السبائك فور إتمام عملية الشراء، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية غير الواضحة.

شروط شراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت

وفيما يتعلق بشراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت، شددت الشعبة على ضرورة التعامل مع الصفحات الإلكترونية التابعة لمحال الذهب المعروفة، والتي تمتلك مقرات فعلية معلومة للمستهلكين، بما يتيح إمكانية الرجوع إليها والتحقق من المنتجات واستلام المشتريات بصورة مباشرة.

وحذرت من التعامل مع صفحات البيع غير المعروفة، خاصة التي تروج للمشغولات الذهبية المستعملة أو منتجات «زيرو مصنعية»، دون وجود مقر تجاري واضح أو بيانات موثوقة عن البائع، مؤكدة أهمية التحقق من هوية الجهة ومصداقيتها قبل تحويل أي مبالغ مالية.

5 نصائح من شعبة الذهب قبل الشراء

وقدمت الشعبة مجموعة من النصائح للمواطنين لحماية مدخراتهم عند شراء الذهب، أبرزها:

  1. شراء الذهب من المحال والتجار المعروفين والمعتمدين في السوق.
  2. الحرص على معاينة المشغولات أو السبائك وتسلمها باليد.
  3. التأكد من صحة العيار ووجود الدمغة الرسمية المعتمدة.
  4. الحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن بيانات المنتج ووزنه وعياره وسعره.
  5. تجنب تحويل الأموال إلى صفحات أو منصات إلكترونية مجهولة المصدر، وعدم الانجذاب إلى العروض دون التأكد من وجود ضمانات حقيقية.

واختتمت شعبة الذهب والمعادن الثمينة بالتأكيد على أن الحفاظ على مدخرات المواطنين يتطلب الاعتماد على أساليب شراء واضحة ومضمونة، وعدم الانسياق وراء سهولة الشراء عبر التطبيقات الإلكترونية قبل التحقق من وجود ضمانات قانونية ومالية تحمي حقوق العملاء وتضمن حصولهم على الذهب المملوك لهم.

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