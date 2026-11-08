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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توطين صناعة المركبات والمعدات خطوة محورية لبناء قاعدة مصرية متطورة.. خاص

صناعة المركبات
صناعة المركبات
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة تصنيع المركبات والمعدات الفنية ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية العالمية، تمثل دفعة مهمة نحو إعادة تشكيل خريطة الصناعة المصرية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والهندسية، والانتقال من الاعتماد على استيراد المنتجات الصناعية إلى امتلاك القدرة على تصنيعها وتطويرها محليًا.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن أهمية هذا التوجه لا تقتصر على تصنيع المركبات والمعدات النهائية، وإنما تمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المغذية والمكونات وقطع الغيار، بما يرفع نسبة المكون المحلي ويعزز قدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات مختلف القطاعات.

تعميق التصنيع المحلي.. من التجميع إلى امتلاك التكنولوجيا

وأوضحت عضو مجلس النواب أن التحدي الحقيقي أمام الصناعة المصرية يتمثل في الانتقال من مرحلة تجميع المنتجات إلى تعميق التصنيع المحلي، من خلال إنتاج المكونات الرئيسية والأنظمة الفنية وقطع الغيار، والاستفادة من الخبرات الهندسية والتكنولوجية المتاحة داخل المؤسسات الصناعية الوطنية.

وأضافت أن هذا التوجه من شأنه تعزيز استقلالية سلاسل الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، ورفع قدرة المصانع المصرية على التعامل مع التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

الصناعات المغذية ركيزة لتطوير قطاع المركبات

وشددت العسيلي على أن تطوير صناعة المركبات يجب أن يتزامن مع التوسع في الصناعات المغذية، خاصة مكونات المحركات والأنظمة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات وأنظمة التحكم، باعتبارها حلقات أساسية في بناء صناعة سيارات ومركبات قادرة على المنافسة.

وأشارت إلى أن توسيع قاعدة الموردين المحليين وإتاحة الفرصة أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في سلاسل الإنتاج، يسهم في خلق شبكة صناعية مترابطة، ويعزز الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة داخل السوق المصرية.

السيارات الكهربائية تفتح آفاقًا جديدة للصناعة المصرية

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية يمثل فرصة مهمة أمام مصر للدخول بقوة في الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، خاصة مع التحولات العالمية في صناعة النقل والطاقة.

وأكدت أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات الفنية والهندسية، ونقل المعرفة الصناعية، وبناء شراكات تكنولوجية تتيح للمصانع المصرية تطوير منتجاتها ومواكبة المعايير الدولية، بدلًا من الاكتفاء بالاعتماد على التكنولوجيا المستوردة.

التكامل بين المؤسسات الصناعية يدعم تنافسية المنتج المصري

وأوضحت العسيلي أن التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية في توظيف الإمكانات الفنية والتكنولوجية، وتطوير القدرات التصنيعية، وتبادل الخبرات بما يخدم احتياجات القطاعين العسكري والمدني.

وأضافت أن إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية يمكن أن يسهم في تنظيم العمل بين الكيانات الصناعية المختلفة، وتعزيز التنسيق مع الشركات المحلية، وتطوير سلاسل الإمداد والمكونات ذات الصلة.

البحث والتطوير بوابة المنافسة في الأسواق العالمية

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن بناء صناعة مصرية قوية يتطلب ربط الإنتاج بالبحث العلمي والتطوير المستمر، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والتدريب والتأهيل الفني، بما يضمن تحسين جودة المنتجات ورفع كفاءتها.

وشددت على أن الهدف يجب أن يكون بناء منظومة صناعية مصرية تمتلك القدرة على التصميم والابتكار والتصنيع والتصدير، بما يعزز مكانة المنتج المصري، ويوفر فرص عمل نوعية، ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الهندسية والمركبات والمعدات.

توطين صناعة المركبات المعدات قاعدة صناعية مصرية

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