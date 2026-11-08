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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب يانج أفريكانز : مجموعتنا صعبة.. وأسعى لكتابة التاريخ

مدرب يانج أفريكانز
مدرب يانج أفريكانز
عبدالله هشام

أكد الجنوب إفريقي فادلو ديفيدز، المدير الفني الجديد لنادي يانج أفريكانز التنزاني، صعوبة انتقال مدرب من سيمبا إلى يانج أفريكانز، مشيرًا إلى رغبته في تحقيق التاريخ مع الأخير.

وقال ديفيدز في تصريحات لبرنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت، على قناة "مودرن إم تي أي": "ليس من الطبيعي أن يذهب مدرب من سيمبا ليانج أفريكانز".

وأضاف: "تدريبي في المغرب سهل مهمة تدريبي ليانج أفريكانز، أحاول حاليا العودة لصدارة الدوري التنزاني".

واختتم: "لدينا مجموعة قوية في دوري أبطال أفريقيا، ولدي مسئولية كبيرة و أسعي لتحقيق تاريخ كبير مع يانج أفريكانز".

أكد الجنوب إفريقي فادلو ديفيدز، المدير الفني الجديد لنادي يانج أفريكانز التنزاني، صعوبة انتقال مدرب من سيمبا إلى يانج أفريكانز، مشيرًا إلى رغبته في تحقيق التاريخ مع الأخير.

وقال ديفيدز في تصريحات لبرنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت، على قناة "مودرن إم تي أي": "ليس من الطبيعي أن يذهب مدرب من سيمبا ليانج أفريكانز".


وأضاف: "تدريبي في المغرب سهل مهمة تدريبي ليانج أفريكانز، أحاول حاليا العودة لصدارة الدوري التنزاني".
واختتم: "لدينا مجموعة قوية في دوري أبطال أفريقيا، ولدي مسئولية كبيرة و أسعي لتحقيق تاريخ كبير مع يانج أفريكانز".

يانج أفريكانز سيمبا دوري أبطال أفريقيا أبطال أفريقيا

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