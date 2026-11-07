شعيب يطرح استغلال بحيرة ناصر لإنتاج الكهرباء وتوفير الوقود والحد من بخر المياه

طرح المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، مقترحًا لاستغلال جزء من بحيرة ناصر في إنتاج الكهرباء من خلال تركيب خلايا شمسية عائمة، مؤكدًا أن المشروع يمكن أن يحقق عوائد كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الطاقة وتوفير الوقود والمياه، دون تحميل الدولة أعباء مالية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المقترح يقوم على تخصيص ألف كيلومتر مربع من إجمالي مساحة بحيرة ناصر البالغة 5250 كيلومترًا مربعًا، لتغطيتها بخلايا شمسية عائمة، على أن يتولى مستثمر تنفيذ المشروع بنظام اقتسام الإنتاج، الذي لا تتحمل الدولة بموجبه أي نفقات استثمارية أو تشغيلية.

وأوضح شعيب أن المشروع يمكن أن ينتج نحو 100 تيراوات ساعة من الكهرباء، بما يعادل 40% من إنتاج مصر الحالي من الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه الكمية تمثل عائدًا كبيرًا من استغلال مساحة محدودة من البحيرة في توليد الطاقة الشمسية.

وأضاف أن تركيب الخلايا الشمسية العائمة سيسهم أيضًا في تقليل بخر المياه بنحو ملياري إلى 3 مليارات متر مكعب سنويًا، إلى جانب توفير وقود بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، فضلًا عن توفير المياه التي تسعى مصر إلى تأمينها، بما يحقق استفادة كبيرة من المشروع على أكثر من مستوى.

وأشار شعيب إلى إمكانية طرح المشروع أمام مستثمرين أجانب كبار لتنفيذه، مؤكدًا أن لديه علمًا بوجود مستثمرين لديهم رغبة في إقامة مشروع من هذا النوع، بما يتيح الاستفادة من التمويل والخبرات الاستثمارية دون تحميل الدولة تكاليف التنفيذ والتشغيل.