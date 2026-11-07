شعيب: الولايات المتحدة لم تتأثر بتوافر النفط لكنها واجهت ارتفاعًا حادًا في الأسعار

كشف المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن تنوع مصادر الطاقة لا يمنع تأثر الأسواق بالأزمات الجيوسياسية، موضحًا أن اختلاف مزيج الطاقة بين الدول يحدد طبيعة تأثر كل دولة باضطرابات الإمدادات، بينما تظل الأسعار مرتبطة بالسوق العالمية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الصين ابتعدت نسبيًا عن تداعيات صراعات الطاقة، لعدة أسباب، من بينها أنها خفضت استهلاكها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 23% خلال عام 2025، كما تعتمد على الفحم في نحو 57% من إجمالي استهلاكها للطاقة، سواء في توليد الكهرباء أو في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والأسمنت.

وأوضح أن ما يُعرف بالفحم النظيف يعتمد على تكنولوجيا تستهدف تقليل الانبعاثات والتلوث الناتج عن احتراق الفحم، مشيرًا إلى أن دولًا عدة عادت إلى استخدامه، من بينها اليابان وألمانيا، كما عادت الولايات المتحدة إلى تشغيل محطات الفحم، بالتوازي مع إعادة تشغيل بعض مصادر الطاقة النووية في ظل الأزمات.

وأشار شعيب إلى أن العالم استهلك خلال عام 2025 نحو 14.3 مليار طن من البترول المكافئ، توزعت بنحو الثلث للمشتقات البترولية والزيت الخام، و25% للغاز الطبيعي، و28% للفحم، فيما شكلت المصادر الأخرى نحو 16%.

وأضاف أن الفحم استحوذ على نحو 33% من إنتاج الكهرباء عالميًا خلال العام الماضي، بينما شكلت الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية، نحو ثلث آخر، وجاء الثلث المتبقي من الغاز الطبيعي ومشتقات النفط والطاقة النووية.

وفيما يتعلق بتأثير إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإمدادات وضرب خط شرق غرب السعودي وانخفاض إنتاج النفط في منطقة الخليج، أوضح شعيب أن الولايات المتحدة لم تتأثر بتوافر المنتج، لكنها تأثرت بارتفاع الأسعار، لأن سعر خام غرب تكساس مرتبط بالأسعار العالمية وخام برنت.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار انعكس على أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة، إذ وصل سعر الديزل إلى نحو 6 دولارات للجالون، رغم أن الأسعار الأمريكية ظلت أقل بكثير من نظيرتها في أوروبا.

وأكد أن التعامل مع أزمة الطاقة يجب أن ينظر إلى احتياجات العالم ككل، وليس إلى دولة منفردة، موضحًا أن أوروبا تحتاج إلى النفط والديزل، وأن الولايات المتحدة عندما واجهت ضغوطًا في إمدادات الديزل اتخذت قرارات برفع العقوبات مؤقتًا عن روسيا للحصول على إمدادات منها.

وشدد شعيب على أن الطاقة ترتبط بالأمن القومي لكل دولة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بتوافر مصادرها، وإنما أيضًا بقدرة الدولة على توفيرها ماديًا وتحمل تكلفتها.

