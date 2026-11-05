الجامعة العربية تبحث مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب)، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، وبالتنسيق مع منظمة العمل العربية، يومي 4 و5 نوفمبر 2026، المؤتمر العربي حول تنفيذ «إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية»، بمشاركة عربية واسعة من ممثلي وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية، وأطراف الإنتاج الثلاثة، وعدد من الخبراء والمتخصصين بالدول العربية.

ويأتي تنظيم المؤتمر تنفيذاً لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، التي عقدت بجمهورية العراق عام 2025، بشأن اعتماد «إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية»، باعتباره أحد المحاور ذات الأولوية في إطار جهود تعزيز التنمية البشرية بالدول العربية.

وبحث المؤتمر سبل تنفيذ الإعلان في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية، وفي مقدمتها القدرة على تجاوز المقاربات التي تتعامل مع الرقمنة باعتبارها غاية مستقلة، وصولاً إلى تبني رؤية متكاملة تجعل الإنسان وقدراته وحقوقه وأمنه الاقتصادي والاجتماعي محوراً أساسياً للتحول التكنولوجي.

التطورات التكنولوجية المتسارعة

كما ناقش المشاركون أهمية تحقيق العدالة في النفاذ إلى الفرص، والحيلولة دون أن يؤدي التحول الرقمي، بدلاً من تقليص الفوارق الاجتماعية، إلى إعادة إنتاجها بأشكال جديدة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالحوكمة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن التحول التكنولوجي المتسارع وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي أحدثا إعادة هيكلة جذرية في توزيع المهام والوظائف داخل سوق العمل المعاصر، مشيراً إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في اتساع الفجوة الهيكلية بين المهارات المستحدثة واحتياجات سوق العمل، وما يتطلبه ذلك من جهود لمواجهة هذه الفجوة والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى الارتباط المباشر لهذه التحديات بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الوصول إلى الفرص، وإشراك مختلف الفئات في صنع القرار، وتعزيز النفاذ إلى الحقوق وآليات المساءلة والحوار الاجتماعي.

وأكد أن مواجهة هذه التحولات تتطلب الاستثمار في المهارات، وخلق فرص العمل اللائقة، وتحسين مستويات الدخل والإنتاجية، موضحاً أن هذه الملفات تمثل المحاور الرئيسية للمؤتمر، الذي استهدف وضع الأسس اللازمة لإعداد خطط عمل إقليمية ووطنية لتنفيذ إعلان القمة العربية بشأن مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية.