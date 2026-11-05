المحكمة الإدارية للجامعة العربية تصدر أحكاماً في 12 قضية

أصدرت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية أحكاماً في 12 قضية معروضة أمامها، تتعلق بالأمانة العامة للجامعة وعدد من المنظمات العربية المتخصصة العاملة في إطارها، وذلك خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، بمقر المحكمة في منطقة المعادي بالقاهرة.

وعقدت المحكمة أعمال دورتها العادية خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2026، بمقر المحكمة الإدارية بالمبنى الفرعي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالمعادي، وذلك وفقاً للمادة (6) من النظام الأساسي والمادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة، المنظمتين لآلية عقد أدوار انعقاد المحكمة الإدارية العادية وغير العادية.

وجاءت أعمال الدورة في إطار نظر القضايا المعروضة أمام المحكمة والبت فيها، بالتنسيق والتعاون مع إدارة سكرتارية المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، من خلال بحث ودراسة ملفات القضايا المقامة أمامها، ومتابعة مختلف الأمور والإجراءات المتعلقة بالتقاضي وسير العمل بالمحكمة.

وشهدت الدورة انتخاب فضيلة الشيخ المستشار الدكتور عبد المحسن المعيوف، من المملكة العربية السعودية، رئيساً للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، والمستشار سمير بن جلول، من الجزائر، وكيلاً للمحكمة.

انتخاب رئيسا للمحكمة الإدارية

ويأتي ذلك في أعقاب صدور قرار، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، من خادم الحرمين الشريفين بتعيين المستشار الدكتور عبد المحسن المعيوف نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية بالمملكة العربية السعودية.

كما عقدت هيئة قضاة المحكمة الإدارية أول دور انعقاد عادي لها بتشكيلها الجديد، الذي يضم المستشار الدكتور عدنان الكيش من دولة ليبيا، والمستشار سيد محمد أدي مولاي من دولة موريتانيا، والمستشارة الدكتورة فاطمة الغازي من المملكة المغربية، إلى جانب رئيس المحكمة ووكيلها، لتكتمل بذلك هيئة المحكمة من خمسة قضاة، جرى تعيينهم وفقاً لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الصادر في 7 سبتمبر 2026.

وفيما يتعلق بإجراءات التقاضي، تتولى إدارة سكرتارية المحكمة الإدارية قيد الدعاوى الجديدة الواردة إليها، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للمحكمة، وذلك بعد مراجعة عريضة الدعوى والمستندات المقدمة والتحقق من استيفاء الشروط والإجراءات اللازمة لرفعها.

وعقب ذلك، تتولى هيئة مفوضي المحكمة الإدارية تحضير الدعاوى وإيداع تقرير بالرأي القانوني بشأن كل دعوى، قبل عرضها على المحكمة في أقرب دور انعقاد لها، لنظرها في جلسة مرافعة والفصل فيها.

واختتمت المحكمة أعمال دورتها العادية يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026، عقب إصدار الأحكام في القضايا الـ12، كما جرى نشر نسخ من الأحكام الصادرة خلال الدورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية.