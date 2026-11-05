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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لليوم الرابع.. البهجة والإبداع في مهرجان سينما الأطفال الدولي.. بثقافة المنصورة وسط تفاعل طلاب المدارس

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
همت الحسينى

واصلت مدينة المنصورة احتضان فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال لليوم الرابع على التوالي، وسط مشاركة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة في العروض السينمائية والأنشطة الفنية، في تجربة ثقافية تجمع بين الترفيه الهادف والتعلم وتنمية القدرات الإبداعية لدى الأطفال.

وشهد قصر ثقافة المنصورة استمرار عرض الأفلام السينمائية المخصصة للأطفال، والتي تحمل مضامين تربوية وإنسانية تسهم في تنمية الخيال والتفكير الإبداعي وتعزيز القيم الإيجابية، وتتيح للأطفال التعرف على تجارب فنية متنوعة من خلال لغة السينما التي تجمع بين الصورة والحكاية والرسالة.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يمثل إضافة مهمة للحركة الثقافية والفنية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بثقافة الطفل واكتشاف مواهبه يعد أحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأشار  " محافظ الدقهليه " إلي أن السينما الهادفة تمثل وسيلة مؤثرة في تنمية وعي الأطفال وتوسيع مداركهم، لما تحمله من رسائل إنسانية وتربوية يمكن أن تسهم في تشكيل شخصياتهم، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرصة أمام الأطفال للتفاعل مع الفنون المختلفة واكتشاف قدراتهم في بيئة تشجع على التفكير والابتكار.

وأكد  "  مرزوق " علي أن محافظة الدقهلية تسعى إلى ترسيخ مكانة مدينة المنصورة مركزًا ثقافيًا وفنيًا يحتضن المواهب والمبدعين، من خلال دعم واستضافة الفعاليات التي تجمع بين الثقافة والتعليم والفنون، وتفتح مجالات جديدة أمام الأطفال والشباب للتعبير عن أفكارهم وتنمية مهاراتهم.

، تواصلت بمكتبة مصر العامة بالمنصورة فعاليات الورش الفنية المصاحبة للمهرجان، والتي تضمنت ورشتي الرسوم المتحركة وكتابة السيناريو، حيث أتاحت للأطفال المشاركين فرصة التعرف على بعض مراحل صناعة العمل السينمائي، بداية من صياغة الفكرة وبناء القصة، وصولًا إلى تصميم الشخصيات وتحويل الأفكار إلى مشاهد بصرية.

وأشار " محافظ الدقهلية " إلى أن الجمع بين مشاهدة الأفلام والمشاركة في الورش الفنية يمنح الأطفال تجربة تعليمية وثقافية متكاملة، ويحولهم من مجرد مشاهدين إلى مشاركين في العملية الإبداعية، بما يساعد على اكتشاف المواهب الواعدة وتنمية مهاراتها في مجالات الكتابة والفنون البصرية وصناعة السينما.

وشدد  " مرزوق " على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الإبداعية، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأطفال للاستفادة من البرامج والفعاليات التي تنمي قدراتهم وتدعم مواهبهم.

وتأتي فعاليات اليوم الرابع من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال امتدادًا للبرنامج الثقافي والفني للمهرجان، الذي يجمع بين العروض السينمائية والورش المتخصصة، في إطار تعزيز الحراك الثقافي بمدينة المنصورة، وترسيخ دور الفن في تنمية الوعي والخيال وصناعة أجيال جديدة من المبدعين.

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