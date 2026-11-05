هتك عر.ض قاصرات بالدقهلية.. تأجيل محاكمة محفظ قرآن لديسمبر القادم

قررت جنايات المنصورة، تأجيل محاكمة محفظ القرآن المتهم بهتك عرض 6 قاصرات بدائرة مركز شرطة دكرنس، لجلسة 6 ديسمبر المقبل لسماع المرافعة.

حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الصواف، رئيس الدائرة، وذلك في القضية رقم 8800 لسنة 2026 جنایات مركز شرطة دكرنس، والمقيدة برقم 1849 لسنة 2026 كلي شمال المنصورة. وكان المستشار عمرو ضيف، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «م.س.»، محبوس، 21 عاما ، طالب، مقيم بمرکز دكرنس ، للمحاكمة الجنائية، لأنه في تاريخ سابق بمركز شرطة دكرنس، خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ الثانية عشر عامًا من عمرها، بأن أوهمها باللهو معها بمكان قصي عن أعين المارة، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة، بأن قام بإكراهها على ملامسة جزء حساس من جسد ووضعه بفمها، وأثناء رفضها ذلك، قام بتهديدها بالمقطع الذي قام بتصويره، لتنصاع له، وقام بحسر ملابسها عنها وملامسة مواطن عفتها بجسده، حال كونه أحد أقاربها ممن له سلطة عليها، قاصدا هتك عرضها علي النحو المبين بالتحقيقات. كما هتك عرض 5 قاصرات أخريات، وذلك بأن قام بملامسة مواطن عفتهن، واحتضانهن وتقبيلهن، مستغلا صغر عمرهن، وعدم إدراكهن كونه ممن له سلطة عليهن «محفظهن لكتاب الله»، فاستغل ذلك ليهتك عرضهن. وهتك المتهم عرض إحدى المجني عليهن بغير قوة أو تهديد، بأن أوهمها بالزواج منها، وعلى إثر ذلك قام بملامسة مواطن عفتها وتقبيلها، قاصدًا هتك عرضها علي النحو المبين بالتحقيقات. ووجهت النيابة للمتهم أيضًا تهم التعدي علي حرمة الحياة الخاصة للأطفال المجني عليهن، وتعريض حياتهن للخطر، بأن قام بتصويرهن بمكان خاص حال قيامه بهتك عرضهن بدون رضائهن، وهددهن بتلك المقاطع المصورة، من أجل على الانصياع له.