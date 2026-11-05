قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو يشكو مجلس الزمالك ببلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا
البنك الأهلي يتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بالفوز على بورفؤاد 4-1
محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون لمواجهة فرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي
1.2 مليون حالة عقر سنويًا.. نقيب الفلاحين يكشف مخاطر كلاب الشوارع
الرئيس السيسي يحضر قران كريمة شهيد القوات المسلحة العميد محمد سعد مصطفى عياد
عمر مرموش مهدد بالاستبعاد من تشكيل توتنهام أمام ليدز يونايتد
تقديرا لشهداء الوطن.. الرئيس السيسي يحضر عقد قران كريمة الشهيد محمد سعد مصطفى
إضراب 5 نوفمبر.. الداخلية الفرنسية: 600 ألف متظاهر يشاركون في الاحتجاجات بالبلاد
خسائر فادحة تضرب بورصة تل أبيب ووول ستريت بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونجرس
القوات اليمنية: تنفيذ 1298 عملية استهداف لمواقع وتعزيزات وآليات ميليشيا الحوثي
الرئيس السيسي يحضر قران كريمة شهيد مصر والقوات المسلحة العميد محمد سعد مصطفى عياد
محسن رضائي يسلّم بوتين رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي خلال زيارة إلي موسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هتك عر.ض قاصرات بالدقهلية.. تأجيل محاكمة محفظ قرآن لديسمبر القادم

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

قررت  جنايات المنصورة، تأجيل محاكمة محفظ القرآن المتهم بهتك عرض 6 قاصرات بدائرة مركز شرطة دكرنس، لجلسة 6 ديسمبر المقبل لسماع المرافعة.

 حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الصواف، رئيس الدائرة، وذلك في القضية رقم 8800 لسنة 2026 جنایات مركز شرطة دكرنس، والمقيدة برقم 1849 لسنة 2026 كلي شمال المنصورة. وكان المستشار عمرو ضيف، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «م.س.»، محبوس، 21 عاما ، طالب، مقيم بمرکز دكرنس ، للمحاكمة الجنائية، لأنه في تاريخ سابق  بمركز شرطة دكرنس، خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ الثانية عشر عامًا من عمرها، بأن أوهمها باللهو معها بمكان قصي عن أعين المارة، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة، بأن قام بإكراهها على ملامسة جزء حساس من جسد ووضعه بفمها، وأثناء  رفضها ذلك، قام بتهديدها بالمقطع الذي قام بتصويره، لتنصاع له، وقام بحسر ملابسها عنها وملامسة مواطن عفتها بجسده، حال كونه أحد أقاربها ممن له سلطة عليها، قاصدا هتك عرضها علي النحو المبين بالتحقيقات. كما هتك عرض 5 قاصرات أخريات، وذلك بأن قام بملامسة مواطن عفتهن، واحتضانهن وتقبيلهن، مستغلا صغر عمرهن، وعدم إدراكهن كونه ممن له سلطة عليهن «محفظهن لكتاب الله»، فاستغل ذلك ليهتك عرضهن. وهتك المتهم عرض إحدى المجني عليهن بغير قوة أو تهديد، بأن أوهمها بالزواج منها، وعلى إثر ذلك قام بملامسة مواطن عفتها وتقبيلها، قاصدًا هتك عرضها علي النحو المبين بالتحقيقات. ووجهت النيابة للمتهم أيضًا تهم التعدي علي حرمة الحياة الخاصة للأطفال المجني عليهن، وتعريض حياتهن للخطر، بأن قام بتصويرهن بمكان خاص حال قيامه بهتك عرضهن بدون رضائهن، وهددهن بتلك المقاطع المصورة، من أجل  على الانصياع له.

الدقهليه جنايات المنصوره محكمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاجازات الرسمية في 2026

إجازات شهر 11.. موعد العطلة الرسمية المقبلة للموظفين والمدارس

الدعم التمويني يتحول إلى نقدي في 2027.. كم يحصل المواطن وماذا سيحدث لرغيف العيش؟

الدعم التمويني يتحول إلى نقدي في 2027.. كم يحصل المواطن وماذا سيحدث لرغيف العيش؟

صورة أرشيفية

امتيازات استثنائية لطلاب الثانوية العامة العام الحالي لن تتكرر لدفعة السنة المقبلة

زيادة الحد الأدنى للأجور تقترب من موعد جديد.. كم تكلف الدولة؟

زيادة الحد الأدنى للأجور تقترب من موعد جديد.. كم تكلف الدولة؟

رئيس الوزراء

تخفيض استهلاك الكهرباء والوقود وحظر شراء السيارات.. مجلس الوزراء يقر ضوابط لترشيد الإنفاق العام

سعر الذهب في مصر

استقرار سعر الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الخميس.. كم وصل عيار 21؟

اسعار السجائر الجديدة

زيادة 10 جنيهات.. قائمة أسعار السجائر الجديدة اليوم الخميس

أمام عاشور

10 ملايين دولار تفصل إمام عاشور عن الرحيل.. أمير هشام يكشف موقف الأهلي

ترشيحاتنا

وزير النقل السوري يطّلع على التجربة المصرية في إدارة محطات السكك الحديدية

وزير النقل السوري يطلع على التجربة المصرية في إدارة محطات السكك الحديدية واستثمارها

عضو الكنيست ميراف كوهين

لا نعقد صفقات مع العقارب.. نائبة إسرائيلية ترفض حكومة الوحدة مع نتنياهو

ايزنكوت

آيزنكوت يستعد لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر عبر قانون يقره الكنيست

بالصور

5 عناصر غذائية قد تساعد على علاج تساقط الشعر وزيادة كثافته.. تعرف عليها

هل مكملات الشعر تزيد الكثافة فعلًا؟
هل مكملات الشعر تزيد الكثافة فعلًا؟
هل مكملات الشعر تزيد الكثافة فعلًا؟

هل يخزن الجسم التوتر في أعضائه؟.. 10 أعراض جسدية تكشف تأثير الضغوط النفسية

هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟
هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟
هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟

نشرة المرأة والمنوعات | احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. تحذير هام ورسالة لكل من يتناول القهوة فور الاستيقاظ

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إصابة عاملين إثر سقوطهما من سقالة بالدور الثالث بجمصة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد