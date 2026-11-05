المتحدث العسكري: الهدف من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها

كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، تفاصيل المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية.

وقال أحمد عتمان، خلال مؤتمر صحفي، إن الهدف من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب هو فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها.

وتابع أحمد عتمان: «تم تنفيذ 3 مراحل من الحملة المكبرة، والمرحلة الأولى تم العمل على منطقتين؛ المنطقة الأولى غرب مدينة مرسى علم، التي تبعد عن الحدود بما يزيد على 350 كيلومترًا، والمنطقة الثانية شمال دائرة عرض 22 داخل الحدود المصرية».

وأكمل أحمد عتمان: «المرحلة الثانية تم تنفيذها في منطقتين؛ المنطقة الأولى في وادي دبور بإجمالي مساحة 200 كيلومتر، والمنطقة الثانية كان يتواجد فيها 5 مواقع امتياز».

ولفت أحمد عتمان: «قبل أي مرحلة، تقوم القوات المسلحة بإلقاء الرسائل التحذيرية، ونعطي فرصة للعناصر الإجرامية لتسليم نفسها».