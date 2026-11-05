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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مترو الإسكندرية يقترب من التشغيل.. محطة كفر عبده تستعد لاستقبال الركاب والافتتاح التجريبي في مايو

جانب من الاعمال المترو
جانب من الاعمال المترو
حسام الفقي

يعد مترو الإسكندرية أحد أهم مشروعات النقل الحضري بمحافظة الإسكندرية والذي يمتد بطول 108 كم وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل.

 وتمتد المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً من محطة أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 22 كم وتتضمن مساراً سطحيًا من محطة مصر حتى ما قبل الظاهرية بطول 6.5 كم ثم مسارًا علويًا حتى أبو قير بطول 15.5 كم، وجارى دراسة تنفيذ إمتداد للمرحلة بطول 2.5 كم للربط مع الخط الرابع من شبكة القطار السريع (بورسعيد – أبو قير) بمحطة أبو قير الحديدة.

تستعد هيئة الأنفاق للانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مترو أبوقير- مترو الإسكندرية لتصبح جاهزة لدخول الخدمة واستقبال الركاب خلال الشهور القادمة.


ونشرت الهيئة القومية للأنفاق تقريرا مصورا لمحطة كفر عبدة بمشروع مترو الإسكندرية، والتى تأتى ضمن المحطات الرئيسية للمشروع والمتوقع لها أن تستقبل أعدادا كبيرة من الركاب.  

مشروع مترو أبوقير -مترو الإسكندرية
وتواصل الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، ضمن جهود تطوير مشروعات النقل الذكي المستدام. 


وتأتي محطة كفر عبده ضمن المشروع الذي يستهدف تطوير حركة التنقل داخل المدينة، وتوفير خيارات أكثر راحة للركاب في رحلاتهم اليومية، حيث جاء نص الرسالة كالتالي: “من موقع العمل.. جانب من أعمال تنفيذ محطة كفر عبده بمشروع مترو الإسكندرية، الإسكندرية بتتغير.. ومستقبل التنقل فيها بيتشكل، إيه أكتر منطقة في الإسكندرية بتشوف إنها محتاجة تطوير وسائل النقل فيها ”.

أعلن الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن موعد التشغيل التجريبي المستهدف لمشروع مترو الإسكندرية (خط أبو قير - محطة مصر) سيكون في شهر مايو القادم.
ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى  إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة، وتحقيق التشغيل الآمن للخط من خلال إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة وتقاطعات الحركة المرورية، إلى جانب استيعاب حجم النقل المتزايد وخفض الاختناقات المرورية بالعروس الساحلية.  
​ مسار ومحطات المشروع 
​وذكر أنه يمتد من أبو قير بطول إجمالي يبلغ 21.7 كم، ويبدأ من محطة سكة حديد أبو قير وصولًا إلى محطة مصر بالإسكندرية.  

مواصفات التشغيل، الطاقة الاستيعابية، والمراحل المستقبلية
تضم المرحلة الأولى 20 محطة و21 قطارًا بإجمالي 189 عربة تُصنع بالشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك). تعزز المرحلة الأولى الطاقة الاستيعابية القصوى من 2850 راكبًا/ ساعة/ اتجاه إلى 60 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه، كما سيسهم في تقليص زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة مع رفع سرعة التشغيل من 25 كم/ ساعة إلى 100 كم/ ساعة وخفض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى دقيقتين ونصف. وستمتد المرحلة الثانية منه والجارى دراستها من الظاهرية حتى "الكيلو 21" بالعجمي بطول 31 كم وعدد 21 محطة مع إمكانية تنفيذ وصلة مستقبلية بطول 5 كم للربط مع الخط الأول من القطار السريع بمحطة الاسكندرية. وستمتد المرحلة الثالثة منه والجارى دراستها من "الكيلو 21" حتى مطار برج العرب بطول 48 كم وعدد 21 محطة.


 

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