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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل نشهد شتاء قارسا هذا العام؟.. هيئة الأرصاد تجيب

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
حسام الفقي

​مع تراجع درجات الحرارة واقتراب المواعيد المناخية لفصل الشتاء، يتزايد تداول التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية حول طبيعة وتفاصيل فصل الشتاء هذا العام، وسط تخوفات وشائعات تشير إلى استقبال فصل شتاء هو الأشد برودة منذ سنوات.

حقيقة الشتاء القارس: بين الشائعات والحقائق العلمية
​أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن التنبؤات والخرائط المناخية الصادرة عن مراكز التنبؤ المبكر تشير إلى أن الشتاء هذا العام سيكون ضمن المعدلات المناخية الطبيعية المعتادة لهذه الفترة من العام، مع احتمالية تسجيل انخفاضات متوقعة في درجات الحرارة خلال الذروة، دون وجود مؤشرات علمية تؤكد الموجات الشديدة القسوة التي يُروج لها.


تنويه الأرصاد الجوية: "التغيرات المناخية العالمية قد تؤدي إلى تذبذب في حالات الطقس وحدوث حالات من عدم الاستقرار السريع، لكن هذا لا يعني بالضرورة دخول المنطقة في شتاء قارس غير مسبوق."


الظواهر الجوية،المتوقعة خلال الفصل
​تتلخص أبرز سمات الشتاء المتوقعة وفق التحديثات المناخية في النقاط التالية:
​درجات الحرارة: تتراوح حول المعدلات الطبيعية، مع انخفاض ملحوظ خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.
​الظواهر الجوية: تزايد فرص تكون الشبورة المائية الصباحية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
​الأمطار: تساقط أمطار متفرقة تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمالية امتدادها لفترات متباعدة إلى مناطق الداخل.
نصائح وإرشادات الهيئة للمواطنين
​أهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين اتباع الإرشادات التالية لضمان السلامة:
​متابعة النشرات الرسمية: الاعتماد حصرياً على البيانات اليومية الصادرة عن الهيئة وعدم الانسياق وراء الصفحات غير الموثوقة.
​ارتداء الملابس المناسبة: التدرج في تخفيف أو زيادة الملابس، خاصة في فترات تقلبات الفصول وساعات الليل.
​القيادة بحذر: الالتزام بتعليمات المرور أثناء القيادة في حالات وجود شبورة مائية أو تساقط للأمطار.

تراجع درجات الحرارة فصل الشتاء الشتاء

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