التشكيل الرسمي لميلان أمام فيرينكفاروسي في الدوري الأوروبي

أعلن الجهاز الفني لفريق إيه سي ميلان الإيطالي التشكيل الرسمي لمواجهة فيرينكفاروسي المجري، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

التشكيل الرسمي لميلان أمام فيرينكفاروسي

وشهد التشكيل اعتماد الجهاز الفني على مجموعة من العناصر الشابة وأصحاب الخبرات، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار الأوروبي.

وجاء تشكيل ميلان أمام فيرينكفاروسي كالتالي:

حراسة المرمى: لورينزو تورياني.

خط الدفاع: فيليبو تيراتشانو، كوني دي فينتر، سانخون دياوارا، دافيدي بارتيساجي.

خط الوسط:يونس موسى، أردون جاشاري، أدريان رابيو.

خط الهجوم: أوماري هاتشينسون، غونسالو راموس، ألفادجو سيسيه.

ويعول ميلان على قدرات الثلاثي الهجومي في اختراق دفاعات الفريق المجري، مع الاستفادة من خبرات أدريان رابيو ويونس موسى في وسط الملعب، لتحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي خلال المواجهة.

يدخل ميلان المواجهة بحثاً عن استعادة توازنه الأوروبي، بعدما تعرض لهزيمتين خلال أول ثلاث مباريات في مرحلة الدوري، من بينهما خسارة على ملعبه أمام بنفيكا البرتغالي بهدفين دون رد.