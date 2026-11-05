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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خريطة نجوم الأهلي مع عموتة.. بن جديدة يتفوق على زملائه و3 لاعبين خارج الحسابات

سفيان بن جديدة
سفيان بن جديدة
عمرو مصطفى

كشف مشوار الأهلي تحت قيادة المغربي الحسين عموتة عن اتساع دائرة المشاركة داخل الفريق، بعدما منح المدير الفني الفرصة لـ31 لاعبًا خلال 12 مباراة في مختلف البطولات، ليعتمد على عدد كبير من العناصر في تنفيذ أفكاره الفنية، مع تفاوت واضح في عدد مرات الظهور من لاعب لآخر.

خريطة نجوم الأهلي مع عموتة

وكان اللافت تصدر المغربي سفيان بن جديدة قائمة المشاركات، بعدما ظهر في جميع مباريات الأهلي الـ12، بإجمالي 664 دقيقة، متفوقًا على بقية زملائه، ليصبح اللاعب الأكثر حضورًا في اختيارات المدير الفني.

وشهدت القائمة منافسة قوية على المركز التالي، بوجود أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومنصف بقرار وأحمد سيد زيزو ومروان عطية، بعدما شارك كل منهم في 10 مباريات.

وعلى مستوى العناصر التي حصلت على فرص متوسطة، خاض هادي رياض ومحمد هاني ومجدي أفشة 8 مباريات، بينما وصل عدد مشاركات ياسين مرعي وأكرم توفيق وعلي محمود وعمر الساعي وأحمد رضا إلى 7 مباريات.

كما ظهر مصطفى شوبير وتوفيق محمد وأحمد نبيل كوكا في 6 مباريات، مقابل 5 مباريات لكريم فؤاد وأشرف داري.

وفي المقابل، سجل محمد الشناوي وإمام عاشور وعمرو الجزار 4 مشاركات، وظهر ياسر إبراهيم وأحمد عيد ومحمد عبد الله وأقطاي عبد الله في 3 مباريات.

وتراجع عدد المشاركات إلى مباراتين لحمزة علاء وعمر معوض، ومباراة واحدة لكريم الدبيس ومحمود صلاح.

وعلى الجانب الآخر، لم يظهر رضا سليم وأحمد خالد كباكا ومحمد رأفت في أي مباراة، ليظلوا خارج حسابات المشاركة حتى الآن، في انتظار فرصتهم مع استمرار منافسات الموسم.

سفيان بن جديدة الأهلي عموتة الحسين عموتة أشرف داري الدوري المصري

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