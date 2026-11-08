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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبطال في أرض الفيروز .. نجاح تدخل جراحي دقيق بمستشفى العريش العام لإنقاذ رضيع عمره 5 أيام

ابطال في غرفة العمليات
ابطال في غرفة العمليات
عبدالصمد ماهر

نجاح تدخل جراحي دقيق بمستشفى العريش العام لإنقاذ رضيع عمره 5 أيام، وُلد دون فتحة شرج، وهي حالة خِلقية تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً . 


أجرى الفريق الطبي جراحة لإنشاء فتحة بالقولون كمرحلة أولى من العلاج، لتستقر حالة الطفل ويخرج إلى الحضانة لاستكمال الرعاية، مع متابعة حالته لحين إجراء الجراحة التصحيحية وإغلاق فتحة القولون في الوقت المناسب . 

التدخل الطبي


تم إجراء الفحوصات اللازمة للرضيع لتقييم حالته ،و تقرر إجراء جراحة دقيقة لسرعة التدخل العلاجي ، وعلي الفور تم تجهيز المولود للعملية الجراحية وتوفير وحدات الدم اللازمة
إجراء فتحة قولون جراحية للمولود كإجراء أولي في رحلة العلاج
طفل حديث الولادة عمره خمسة أيام ولد بدون فتحة شرج
تعد الحالة من الحالات الخلقية التي تحتاج الجراحة دقيقة . 


النتيجة

  • نجاح الجراحة واستقرار حالة الطفل دون اضطرار أسرته للسفر خارج المحافظة
  • خروج الطفل من العمليات إلى الحضانة لاستكمال العلاج
  • المتابعة من الفريق المختص لحين إجراء الجراحة التصحيحية .
  • إغلاق فتحة القولون في الوقت المناسب

     
ابطال في غرفة العمليات 
مستشفى العريش رضيع فتحة شرج القولون الحضانة

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