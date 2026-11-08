تفاصيل جديدة حول حياة ومقتنيات توت عنخ آمون.. فيديو

أكد إسلام محمد، الخبير الأثري أن عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون داخل جناح واحد يمنح زائري المتاحف تجربة استثنائية، إذ يتيح لهم التعرف على تفاصيل حياة الملك المصري القديم، بداية من حياته الدنيوية وصولا إلى طقوسه ومعتقداته المتعلقة بالحياة الآخرة.

وأوضح خلال لقائه مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن مقتنيات توت عنخ آمون تتميز بتنوعها الكبير، حيث تضم الملابس والصنادل والعصي والتماثيل الجنائزية والأمتعة الشخصية، مشيرا إلى أن المقبرة رغم تعرضها للسرقة مرتين، احتفظت بالعديد من القطع الأثرية الضخمة التي لم يتمكن اللصوص من الاستيلاء عليها.

وأضاف أن اكتشاف المقبرة شهد حالة من الحذر الشديد لدى هوارد كارتر وفريقه، خوفا من تعرض المقتنيات للتلف أو التآكل، خاصة مع تراكم القطع داخل المقبرة ووجود بعض العشوائية نتيجة عمليات السرقة السابقة.

وأشار إلى أن المقبرة كشفت عن امتلاك الملك أكثر من 100 عصا، إلى جانب عدد كبير من الصنادل والملابس والمقتنيات الشخصية، وهو ما يعكس جوانب متعددة من حياته اليومية.

ولفت الخبير إلى أن هذه المقتنيات تمثل مصدر إلهام للمصممين والحرفيين في مجالات الأخشاب والحلي والإكسسوارات والملابس.