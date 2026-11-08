هيئة الدواء: مش كل دواء صلاحيته بتنتهي في التاريخ المدون على العبوة

في إطار دورها التوعوي والتثقيفي ، نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من المعلومات الطبية والعلمية الخاصة بشان كيفية التعامل مع تاريخ الصلاحية الخاصة بعبوات الدواء وكذلك طرق الحفاظ علي مأمونية الدواء بعد فتح العبوات .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ” إنه ليس بالضرورة أن كل دواء صلاحيته تنتهي في التاريخ المدون على العبوة .

وتابعت هيئة الدواء ، أن تفصيلة صغيرة لكن نتائجها كبيرة |، حيث أن بعض الأدوية من الممكن أن يكون لها مدة استخدام محددة بعد فتح العبوة ، وذلك علي الرغم من أن تاريخ الصلاحية المطبوع علي العبوة لم ينتهي بعد .



قبل ما تستخدم الدواء

ونصحت هيئة الدواء المصرية ، المواطنين بمجموعة من الإجراءات الصحية الهامة للتعامل مع عبوات الدواء سواء تاريخ الصلاحية المدون علي العبوة أو عقب فتح العبوات والتي تمثلت في التالي :-



- راجع تعليمات الاستخدام بعد الفتح.

- تأكد من مدة الصلاحية الخاصة بالمستحضر بعد فتحه.

- التزم بطريقة التخزين الموصى بيها.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن المدة تختلف حسب نوع المستحضر وتعليمات الشركة المصنّعة ، ولذا لابد من الرجوع وإستشارة الصيدلي .