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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية إستونيا يبحث قضية أوكرانيا مع نظيريه الليتواني والسويدي

وزير خارجية إستونيا يبحث قضية أوكرانيا مع نظيريه الليتواني والسويدي
وزير خارجية إستونيا يبحث قضية أوكرانيا مع نظيريه الليتواني والسويدي
أ ش أ

بحث وزير خارجية إستونيا مارجوس تساكنا، في تالين مع نظيريه الليتواني والسويدي كيستوتيس بودريس وماريا مالمير ستينرجارد، سبل مواصلة دعم كييف.

وقال تساكنا- في منشور على منصة "إكس"- إن محادثاته مع بودريس ركزت على أمن منطقة بحر البلطيق وتعزيز دفاعات حلف الناتو، والتعاون بين دول الشمال ودول البلطيق، بالإضافة إلى الرئاسة المقبلة لليتوانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير الإستوني: "تتشارك إستونيا وليتوانيا فهما واضحا لما هو على المحك بالنسبة لمنطقتنا ولأوكرانيا"، مشيرا إلى أن استمرار دعم أوكرانيا أمر جوهري.

وخلال محادثاته مع ماريا مالمير ستينرجارد، ناقش تساكنا الأمن الأوروبي والتحضيرات لمؤتمر تعافي أوكرانيا، المقرر عقده في تالين في شهر يناير المقبل، وفقا للمنشور.

وزير خارجية إستونيا مارجوس نظيريه الليتواني والسويدي كيستوتيس دعم كييف منطقة بحر البلطيق تعزيز دفاعات حلف الناتو

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