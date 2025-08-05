روسيا: الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط 24 مسيرة أوكرانية

أعلنت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط 24 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية الليلة الماضية.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور .

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق ، أن القوات الروسية قضت على قناصين أوكرانيين باستخدام طائرة بدون طيار مزودة برشاش كلاشينكوف.

وأوضحت الدفاع الروسية أن: "الطائرة بدون طيار تُشارك بالفعل على خط التماس... في إحدى الحالات، اكتشفت طائرتنا الاستطلاعية بدون طيار قناصين.

وأضافت أن الطائرة بدون طيار المزودة بنظام أسلحة خفيفة جاءت من الخلف ودمرت الهدف.

وأشار إلى أنه لتخفيف وزن الطائرة بدون طيار، أُزيل أجزاء أخرى من البندقية الهجومية وفي الوقت نفسه، تم دمج آلية تخميد الارتداد في النظام المُناسب.