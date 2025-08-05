زلزال مدمر في روسيا يتسبب في ثوران 6 براكين

تسبب زلزال مدمر بلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر في ثوران 6 براكين على الأقل في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية،في حدث نادر وصفه العلماء بـ«الاستعراض البركاني»، مطلقًا سحبًا هائلة من الرماد البركاني وصلت إلى ارتفاع 27,887 قدمًا في السماء، ما أثار حالة من الذعر وسط تحذيرات من كارثة بيئية وجوية محتملة.

ويعد هذا النشاط البركاني الجماعي الأوسع منذ أكثر من 3 قرون، حيث سجلت آخر واقعة مشابهة عام 1737 بعد زلزال بقوة 9 درجات، وفقا لصحيفة ديلي ستار.

وأصدر معهد علم البراكين والزلازل تحذيرات عاجلة بعد رصد اهتزازات داخل بنية البراكين تُشير إلى اضطرابات عميقة في غرف الصهارة.

ويعد كراشينينيكوف من البراكين الطبقية القديمة، وبحسب العلماء، فإن الانفجار ظاهرة فريدة من نوعها لم تحدث منذ 600 عام، وبالإضافة إلى كراشينينيكوف، شهدت براكين شهيرة أخرى نشاطًا غير مسبوق أيضًا.



وقال مدير المعهد، أليكسي أوزيروف: «مجرد التفكير في زيارة فوهة أحد هذه البراكين الآن يُعد ضربًا من الجنون.. ما نشهده الآن ظاهرة نادرة للغاية».

وشدد «أوزيروف» على أن النشاط البركاني الحالي على الأرجح مرتبط بالاهتزازات الزلزالية العنيفة التي أحدثها الزلزال، ما أثر بشكل مباشر على الأنظمة البركانية.

وحذرت السلطات الجوية من خطر الرماد البركاني على الرحلات المحلية والدولية، لا سيما بعد رصد سحب هباء جوي كثيفة في المجال الجوي الشرقي لروسيا.