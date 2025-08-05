جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن والدفاعات الجوية تتعامل مع التهديد، و ذلك خلال خبر عاجل.

و في وقت سابق، أفاد موقع "إسرائيل هيوم" بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، يطالب منذ زمن بمناقشة بمجلس الوزراء بشأن خطط الجيش بقطاع غزة لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنعه من عرض خطته.



وأضاف الموقع نقلا عن مقربين من رئيس الأركان زامير، بأن هدفه الوحيد، هو هزيمة حركة حماس وإعادة الرهائن المحتجزين لديها، دون الانجرار إلى "فخاخ استراتيجية"، بحسب " سكاي نيوز عربية ".

وحسبما ذكر الموقع، فإن زامير يعارض الاحتلال الكامل للقطاع، وذلك خشية على حياة الرهائن واستنزاف القوات.