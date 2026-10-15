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مصر أول بلد في العالم يحافظ على المستوى الذهبي على مسار التخلص من التهاب الكبد C
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر أول بلد في العالم يحافظ على المستوى الذهبي على مسار التخلص من التهاب الكبد C

احتفاظ مصر بالمستوى الذهبي
احتفاظ مصر بالمستوى الذهبي
أ ش أ

 أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم تصديقًا رسميًا على احتفاظ مصر بالمستوى الذهبي على مسار القضاء على التهاب الكبد C، بوصفها أول بلد في العالم يحصل على هذا الاعتراف.


ويأتي هذا التصديق في أعقاب تقييم شامل للفترة من 2023 إلى 2025، وأقرَّته لجنة المنظمة الإقليمية للتصديق بشأن فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيًا في يوليو 2026.

وفي عام 2023، وبعد انخفاض ملحوظ في معدل انتشار التهاب الكبد C من حوالي 10% إلى أقل من 0.38% في غضون ما يزيد قليلًا عن عقد من الزمن، أصبحت مصر أول بلد في العالم يحقق المستوى الذهبي للمنظمة على مسار التخلص منه وفقًا لمعايير التحقق التي وضعتها المنظمة.

ويعكس الحفاظ على هذا الوضع التزام وزارة الصحة والسكان بمواصلة تقديم خدمات عالية التأثير للوقاية والاختبار والعلاج والمتابعة، وتعزيز الترصُّد والنُّظُم اللازمة للوقاية من عودة ظهور التهاب الكبد C.

وتستند الإنجازات التي حققتها مصر إلى حملة 100 مليون صحة التي فحصت أكثر من 60 مليون شخص وقدمت العلاج إلى أكثر من 4.5 ملايين شخص مصابين بالتهاب الكبد C.

وتُبرز هذه الحملة تأثير الالتزام السياسي على أعلى المستوى والنهج الذي يشمل الحكومة بأكملها في إجراء الفحص على الصعيد الوطني وتوفير العلاج الذي يسهل الحصول عليه، باستخدام الأدوية المباشرة المفعول المضادة للفيروسات، وهذه الأدوية منتجة محليًا.

وخلال فترة الحفاظ على هذا المستوى الذهبي، انتقلت مصر من التحري الواسع النطاق من خلال الحملات إلى نَهجٍ مستدامٍ ومتكاملٍ استنادًا إلى النظام الصحي، وذلك بتعزيز الكشف الروتيني عن الحالات والتشخيص والعلاج والترصُّد والوقاية.

وتشمل الإنجازات الرئيسية مواصلة التوسُّع في فحص الإصابة بالتهاب الكبد C وتشخيصه وعلاجه، وتعزيز الحوكمة خلال الفترة 2025-2030. هذا بالإضافة إلى الخطة الوطنية لاستدامة القضاء على التهاب الكبد الفيروسي، والإدماج المستمر لخدمات التهاب الكبد في الرعاية الصحية الأولية والتأمين الصحي الشامل، وتعزيز نُظُم جودة المختبرات والترصُّد، والحفاظ على معايير السلامة العالية للدم والحقن.

وقد تأثر عدد لا يحصى من الأشخاص بالعمل المستمر لمكافحة التهاب الكبد في مصر، إذ توفرت الحماية لملايين الأشخاص من العدوى، وكذلك حماية الأسر من فقدان أحباءها، وتمتُّع جيل بأكمله بحياةٍ أوفرَ صحة.

وقد عملت المنظمة مع مصر طوال تصديها لالتهاب الكبد C، وقدمت التوجيه والدعم التقنيين لتعزيز الوقاية والاختبار والعلاج والترصُّد، والمساعدة في ترجمة البيّنات والمبادئ التوجيهية العالمية إلى إجراءات ملموسة.

منظمة الصحة العالمية تصديقًا مصر مستوى الذهبي التهاب الكبد C

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