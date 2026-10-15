بملابس جريئة.. زوجة كريم فهمي تكشف عن إناقتها الملفتة

حرصت زوجة كريم فهمى دانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات“إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال برفقته.

تفاصيل إطلالة زوجة كريم فهمى..

تألقت زوجة كريم فهمى بإطلالة جريئة مرتجية توب باللون البينك مكشوف الظهر ونسقت معه جيب باللون الابيض القصير.



وتتميز زوجة كريم فهمى، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، تعتمد زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



واليكم الصور..

وقد أكد الفنان كريم فهمي، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز بالنسبة له "وش الخير" في مجال التمثيل.

وقال كريم فهمي في تصريحات تليفزيونية،: "ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة واشتغلت معها 3 أعمال حققوا نجاح كبير وكانوا نقطة تحول في حياتي الفنية".