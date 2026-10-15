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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: لا نعرف مع من نتعامل في إيران وسط غموض بشأن قيادتها

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف على وجه الدقة الجهة التي تتعامل معها داخل إيران، في ظل ما وصفه بالغموض المحيط بقيادة البلاد، مؤكدًا أن هذا الوضع يمثل تحديًا أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأوضح ترامب أن الضربات العسكرية استهدفت مستويات متعددة من القيادة الإيرانية، مضيفًا أن واشنطن لا تزال غير متأكدة ممن يتولى إدارة البلاد حاليًا، ومن سيمثل طهران في أي مفاوضات محتملة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك أطرافًا إيرانية أبدت رغبتها في التفاوض، لكنه قال إن الإدارة الأمريكية لا تعرف هويات بعض هذه الأطراف أو مدى قدرتها على اتخاذ قرارات ملزمة.

وتأتي تصريحات ترامب وسط استمرار الحرب والتوترات بين واشنطن وطهران، في وقت تثير فيه مسألة القيادة الإيرانية ومستقبل المفاوضات تساؤلات بشأن فرص التوصل إلى تسوية تنهي الصراع.

في المقابل، رفضت طهران رواية واشنطن بشأن غموض هوية الطرف الإيراني الذي يمكن التفاوض معه، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة تعرف جيدًا نظيرها الإيراني وآليات صنع القرار في البلاد، معتبرًا أن المشكلة تكمن في تضارب المواقف والتصريحات الأمريكية. 

الولايات المتحدة ترامب الرئيس الأمريكي إيران الضربات العسكرية

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