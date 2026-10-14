مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه الحكومة لتثبيت أسعار الوقود والمشتقات البترولية بكافة أنواعها حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، دون إجراء أي تعديل جديد خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضافت المصادر أن لجنة تسعير المواد البترولية قررت تثبيت أسعار المواد البترولية في مصر حتى نهاية ديسمبر 2026، دون إجراء أي زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، وأن القرار الرسمي سيصدر من اللجنة مساء غد الخميس.

تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي

وتابعت المصادر أن قرار التثبيت يرجع إلى استقرار تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية ويرجع ذلك إلى الخطوات الاستباقية التي أخدتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي.

أسعار البنزين



سعر بنزين 80 اليوم: 20.75 جنيه للتر.

سعر بنزين 92 اليوم: 22.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 95 اليوم: 24 جنيها للتر.

سعر السولار اليوم: 20.50 جنيه للتر.



سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم



وعن سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم، فقد استقر سعر الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كجم نحو 275 جنيهًا، بينما يصل سعر الأسطوانة التجارية وزن 25 كجم إلى 550 جنيها.