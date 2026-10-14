برقم اللوحة والدفع أونلاين.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

يسعى العديد من قائدي السيارات وأصحاب المركبات في مصر، إلى معرفة خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا عبر الإنترنت؛ لضمان سدادها في المواعيد المقررة وتجنب فرض أي غرامات مالية إضافية أو التأخير في تجديد الرخص، حيث وفرت النيابة العامة، بالتعاون مع بوابة الحكومة المصرية، منصات إلكترونية رسمية تُتيح للمواطنين إمكانية الكشف عن قيم المخالفات المسجلة برقم اللوحة أو الرقم القومي، بالإضافة إلى تقديم التظلمات والدفع الإلكتروني بكل سهولة وأمان دون الحاجة للتوجّه للوحدات.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

- قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

- اضغط على أيقونة «بيانات المرور».

الاستعلام عن مخالفات المرور

- اضغط على أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المركبات».

- كتابة الرقم القومي.

- اضغط على رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام ثم الحروف.

- اختر إجمالي مخالفات المرور، لتظهر الرسوم المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر منصة مصر الرقمية

- سجل الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الضغط هنـــــــــــــــــا.

مخالفات المرور عبر بوابة مرور مصر

- اضغط على أيقونة «مركباتي».

- اختر الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

- اكتب الرقم الخاص بالسيارة للاستعلام.

خطوات دفع المخالفات المرورية عبر الإنترنت

ويمكن سداد مخالفات المرور، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- سجل على الموقع الإلكتروني لنيابة المرور من خلال الضغط هنـــــــــا.

- اضغط على أيقونة «سداد المخالفات».

- اكتب الرقم الخاص بالسيارة.

خطوات دفع المخالفات المرورية

- اضغط على أيقونة «عرض المخالفات».

- اختر المخالفات التي ستقوم بسدادها.

- اختر طريقة الدفع.

- اضغط على أيقونة «التأكيد».

مخالفات لا يجوز التظلم فيها

أما عن المخالفات المرورية التي لا يجوز التظلم عليها، فهي:

- تلاعب صاحب السيارة بأرقام أو بحروف اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة.

ـ سير قائد السيارة عكس الاتجاه.

مخالفات لا يجوز التظلم فيها

- السير بدون رخصة السيارة على الطريق.

- تعدي قائد المركبة على رجل المرور في الشارع.

- عقوبة انتهاء مدة رخصة قيادة.

- تركيب قائد السيارة جهاز إنذار يخالف القانون.

- عقوبة السير بسيارة الفرامل الخاصة بها غير صالحة لاستخدام.

- تركيب قائد السيارة سارينة هوائية مخالفة للقانون.

- مشاركة قائد السيارة في موكب الأفراح.

- عقوبة عدم قيام قائد السيارة بإبلاغ قسم الشرطة عن الحادث الذي تسبب في وقوع إصابات.

مخالفات مرورية

- عدم وجود طفاية حريق داخل السيارة.

- السير بالسيارة والزجاج بها مكسور.

- تركيب قائد السيارة ستائر تحجب الرؤية في الكابينة.

- تركيب زجاج ملون «فاميه» في السيارة يحجب الرؤية.

- عقوبة قيادة السيارة دون حزام أمان.