رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وخطوات التظلم إلكترونيا

تتيح النيابة العامة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 ومعرفة قيمة الغرامات المسجلة على رخص المركبات وتقديم التظلمات إلكترونيا من خلال موقعها الرسمي.

مخالفات المرور

وتساعد هذه الخدمات أصحاب السيارات على مراجعة المخالفات وتقديم طلبات الاعتراض ومتابعة نتائجها دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور في كل مرحلة من مراحل الإجراءات.

ويستطيع المواطنون الدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للاطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات أو رخص القيادة وتحديد المخالفة المطلوب التظلم منها.

كما تتوفر إمكانية الاستفسار عن إجراءات التظلم من خلال نيابات المرور ومكاتب البريد المصري وفقا للخدمات المقدمة بكل جهة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم التظلمات إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط التالي.

https://ppo.gov.eg

ويتيح الموقع مجموعة من الخدمات المرورية التي تشمل الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص المركبات وتقديم طلبات التظلم ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها وفقا للخدمات المتاحة إلكترونيا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم السيارة

يمكن لأصحاب السيارات معرفة المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم من خلال موقع النيابة العامة باتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

2. اختيار قسم خدمات المرور.

3. الضغط على استمرار ضمن قسم الاستعلامات.

4. اختيار استمرار أسفل خدمة مخالفات رخص المركبات.

5. إدخال البيانات المطلوبة المتعلقة برخصة المركبة ورقم السيارة وفقا للحقول الظاهرة على الموقع.

6. الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

مخالفات

وبعد استكمال الخطوات تظهر بيانات المخالفات المرورية المسجلة على المركبة وقيم الغرامات المستحقة وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع. وينبغي مراجعة البيانات المعروضة بدقة قبل اتخاذ قرار السداد أو تقديم طلب التظلم.

كيفية التظلم على مخالفات المرور 2026 إلكترونيا

توفر النيابة العامة خدمة التظلم على المخالفات المرورية من خلال موقعها الرسمي بما يسمح للمواطنين بتقديم طلبات الاعتراض على المخالفات المتعلقة برخص المركبات أو رخص القيادة وفقا للإجراءات المحددة لكل خدمة.

مخالفات

وتتمثل خطوات تقديم التظلم على مخالفات المرور 2026 فيما يلي.

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.

2. اختيار خدمة التظلمات من خدمات المرور.

3. تحديد نوع التظلم سواء كان خاصا برخص المركبات أو رخص القيادة.

4. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ومنها الرقم القومي وبيانات الرخصة بحسب نوع الطلب.

5. مراجعة المخالفات المرورية المسجلة وتفاصيل كل مخالفة.

6. تحديد المخالفة المراد الاعتراض عليها وتوضيح أسباب التظلم.

7. قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال الإجراءات.

8. استكمال البيانات المطلوبة والضغط على إرسال الطلب.

وبعد إرسال طلب التظلم إلكترونيا ينبغي الاحتفاظ ببيانات الطلب والإيصال الإلكتروني الذي يظهر عقب إتمام العملية لاستخدامهما في متابعة حالة الاعتراض والتعرف على النتيجة عند صدورها.