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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رصد المخالفات و توقيع الجزاءات.. موعد تشكيل لجنة القيم وشروط عملها

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

يترقب الوسط البرلماني موعد إعلان تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب خلال الجلسات العامة المقبلة، بالتزامن مع إعادة تشكيل اللجنة العامة للمجلس في دور الانعقاد الثاني، لما تضطلع به لجنة القيم من دور مهم في فحص ما يُنسب إلى أعضاء البرلمان من مخالفات، و توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب


نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تشكيل لجنة القيم وآليات عملها، حيث تنص المادة 28 على أن تُشكل اللجنة بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة.


وتترأس اللجنة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضم في عضويتها 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.


شروط انعقاد لجنة القيم 

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط انعقاد لجنة القيم وصحة اجتماعاتها، إذ لا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها.


وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في اللائحة الداخلية، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

اختصاصات لجنة القيم 


طبقا لنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على اختصاص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلالًا بواجبات العضوية.

ويكون ذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو اللائحة الداخلية للمجلس.


موعد انقعاد مجلس النواب


كان مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، جلساته العامة، قد رفع على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غد الإثنين.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على تقرير اللجنة العامة الخاص بشأن الاعتراض الرئاسي علي المادة 25 من قانون جامعة كيان والمطالبة بحذفها.

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