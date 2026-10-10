هل يحتاج عضو مجلس النواب إلى إذن قبل السفر للخارج؟.. القانون يجيب

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط سفر أعضاء المجلس إلى الخارج، وحددت القواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها في هذا الشأن، بما يضمن تنظيم مشاركة النواب في المهام و الزيارات الخارجية، ومراعاة متطلبات العمل البرلماني.

إخطار رئيس المجلس

وفي هذا الصدد، نصت المادة 365 على أنه في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها ، ولرئيس المجلس حق الاعتراض

ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها .

و لا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع من أجنبية إلا بإذن کتابی من رئيس المجلس.

كان مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، جلساته العامة، قد رفع على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة بعد غد الإثنين.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على تقرير اللجنة العامة الخاص بشأن الاعتراض الرئاسي علي المادة 25 من قانون جامعة كيان والمطالبة بحذفها.