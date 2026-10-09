قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار رعدية تضرب الغردقة ومدن البحر الأحمر.. طوارئ وتحذيرات للسائقين
أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» تكشف خريطة التقلبات الجوية خلال 5 أيام
«ضربة قاسية» لجهود العدالة الدولية.. جوتيريش يدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية
8 دول تدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية وتحذر من تداعياتها
مواعيد المترو والقطار الكهربائي بعد التوقيت الشتوي 2026.. آخر قطار الساعة كام؟
الإمارات تعلن نتائج التحقيق في حادثة «فلاي دبي».. المساعد خطط لاستهداف مطار بن جوريون
ارتفع 160 جنيه..سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
علي الطريقة الكورية.. رئيس وزراء ماليزيا ينشر فيديو ترحيبا بالرئيس السيسي على أنغام أغنية «تملي معاك»
3 طرق لعلاج نشاط الغدة الدرقية.. حسام موافي يوضح التفاصيل
الأهلي يحسم موقفه من عودة ديانج بعد أنباء رحيله عن فالنسيا
مصدر مصري: مراجعة التمويل الأوروبي للمرتبطين بالإخوان اعتراف بطبيعتها الإرهابية
حسام موافي يكشف سر نشاط الغدة الدرقية المرتبط بأمراض المناعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة المهندس عبد السلام الخضراوي عضو مجلس النواب السابق عن شبرا الخيمة

المتوفي
المتوفي
إبراهيم الهواري

توفي المهندس عبد السلام الخضراوي، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد صراع مع المرض، تاركًا مسيرة سياسية وبرلمانية امتدت لسنوات، شغل خلالها عضوية مجلس الشورى ثم مجلس النواب.


وبدأ الراحل مشواره البرلماني بعضوية مجلس الشورى عام 2007، ممثلًا لدائرة شبرا الخيمة، قبل أن يواصل مسيرته في العمل النيابي، ويفوز بعضوية مجلس النواب في انتخابات عام 2015.


واستمر الخضراوي في العمل البرلماني، حيث خاض انتخابات مجلس النواب عام 2020، ليواصل تمثيل الدائرة، ويظل اسمه حاضرًا في الحياة السياسية والنيابية بشبرا الخيمة على مدار سنوات.


ويُعد الراحل من الشخصيات التي تولت مسؤولية التمثيل النيابي عن الدائرة لسنوات، بداية من عضوية مجلس الشورى، مرورًا بمجلس النواب خلال دورتي 2015 و2020، وسط حالة من الحزن عقب إعلان وفاته.

القليوبية محافظة القليوبية مجلس النواب عضو مجلس النواب شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

ترشيحاتنا

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

الاتوبيس الترددي

بزمن تقاطر 10 دقائق.. تفاصيل ومواعيد تشغيل المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

متى يتم تغيير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

بالصور

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة.. تفاصيل أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

الكاكاو الخام.. 7 فوائد صحية قد تجعله مشروبك المفضل وتحذير من الأنواع المحلاة

فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد