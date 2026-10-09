وفاة المهندس عبد السلام الخضراوي عضو مجلس النواب السابق عن شبرا الخيمة

توفي المهندس عبد السلام الخضراوي، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد صراع مع المرض، تاركًا مسيرة سياسية وبرلمانية امتدت لسنوات، شغل خلالها عضوية مجلس الشورى ثم مجلس النواب.



وبدأ الراحل مشواره البرلماني بعضوية مجلس الشورى عام 2007، ممثلًا لدائرة شبرا الخيمة، قبل أن يواصل مسيرته في العمل النيابي، ويفوز بعضوية مجلس النواب في انتخابات عام 2015.



واستمر الخضراوي في العمل البرلماني، حيث خاض انتخابات مجلس النواب عام 2020، ليواصل تمثيل الدائرة، ويظل اسمه حاضرًا في الحياة السياسية والنيابية بشبرا الخيمة على مدار سنوات.



ويُعد الراحل من الشخصيات التي تولت مسؤولية التمثيل النيابي عن الدائرة لسنوات، بداية من عضوية مجلس الشورى، مرورًا بمجلس النواب خلال دورتي 2015 و2020، وسط حالة من الحزن عقب إعلان وفاته.