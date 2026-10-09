قبل تشكيلها.. آليات عمل لجنة القيم بمجلس النواب

من المرتقب أن يشهد مجلس النواب إعادة تشكيل اللجنة العامة بدور الانعقاد الثاني، إلى جانب إعلان تشكيل لجنة القيم خلال الجلسات العامة المقبلة.

لجنة القيم تختص بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات، واقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

آليات عمل لجنة القيم بمجلس النواب

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تشكيل لجنة القيم وآليات عملها، حيث تنص المادة 28 على أن تُشكل اللجنة بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة.

وتترأس اللجنة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضم في عضويتها 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

شروط صحة انعقاد لجنة القيم وإصدار قراراتها

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط انعقاد لجنة القيم وصحة اجتماعاتها، إذ لا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في اللائحة الداخلية، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.