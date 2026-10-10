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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رابط التظلم على مخالفات المرور 2026 وخطوات تقديم الطلب إلكترونيًا

رابط التظلم على مخالفات المرور 2026 وخطوات تقديم الطلب إلكترونيًا
رابط التظلم على مخالفات المرور 2026 وخطوات تقديم الطلب إلكترونيًا
عبد الفتاح تركي

يمكن للمواطنين في مصر الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2026 وتقديم التظلمات على المخالفات المسجلة على رخص المركبات أو رخص القيادة إلكترونيًا، من خلال موقع النيابة العامة الرسمي، مع إمكانية مراجعة تفاصيل المخالفة وقيمة الغرامة وتقديم طلب الاعتراض ومتابعة نتيجته دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور في كل خطوة.

ويتيح الموقع خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على المركبات، إلى جانب تقديم التظلمات ومتابعة الطلبات، كما يمكن للمواطنين التوجه إلى نيابات المرور أو مكاتب البريد المصري للاستفسار عن الإجراءات المتاحة وتقديم التظلمات وفقًا للخدمات المقدّمة بكل جهة. 

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مخالفات المرور

رابط موقع النيابة العامة: https://ppo.gov.eg

كيف تستعلم عن مخالفات المرور 2026 برقم السيارة؟

يمكن لأصحاب السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم من خلال موقع النيابة العامة، باتباع الخطوات الآتية، مع إدخال البيانات المطلوبة بدقة وفقًا للحقول التي تظهر على الموقع.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.

اختيار قسم «خدمات المرور».

الضغط على «استمرار» ضمن قسم الاستعلامات.

اختيار «استمرار» أسفل خدمة «مخالفات رخص المركبات».

إدخال البيانات المطلوبة، بما يشمل بيانات الرخصة ورقم السيارة وفقًا للحقول الظاهرة على الموقع.

الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات».

وبعد استكمال الخطوات، تظهر المخالفات المرورية المسجلة على المركبة وتفاصيلها، بما يساعد صاحب السيارة على معرفة الغرامات المطلوب سدادها ومراجعة البيانات المعروضة قبل اتخاذ أي إجراء لاحق.

مخالفات المرور

ما خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026 إلكترونيًا؟

تتيح خدمة التظلمات عبر موقع النيابة العامة إمكانية الاعتراض على المخالفات المتعلقة برخص المركبات أو رخص القيادة، من خلال إدخال البيانات المطلوبة وتحديد المخالفة محل الاعتراض وتوضيح سبب التظلم، وذلك باتباع الخطوات الآتية.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.

اختيار خدمة «التظلمات».

تحديد نوع التظلم، سواء كان متعلقًا برخص المركبات أو رخص القيادة.

إدخال البيانات المطلوبة، ومنها الرقم القومي والبيانات الخاصة بالرخصة، بحسب نوع التظلم.

مراجعة المخالفات المسجلة وتفاصيل كل مخالفة.

تحديد المخالفة المطلوب الاعتراض عليها، مع توضيح سبب التظلم.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال الإجراءات.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، ثم الضغط على «إرسال الطلب».

وبعد إرسال الطلب إلكترونيًا، يمكن متابعة حالة التظلم من خلال بيانات الطلب، وفقًا للإجراءات التي يتيحها الموقع، حتى صدور النتيجة النهائية.

متى تظهر نتيجة التظلم على مخالفات المرور؟

عقب إرسال طلب التظلم، يظهر إيصال إلكتروني يتضمن رقم الطلب، ويجب الاحتفاظ به لاستخدامه في متابعة حالة التظلم ومعرفة ما تم بشأنه.

ووفقًا للمعلومات الواردة في النص، تصل نتيجة التظلم إلى رقم الهاتف المحمول المسجل في الطلب من خلال رسالة نصية قصيرة (SMS)، خلال مدة تصل إلى 72 ساعة، لذلك ينبغي التأكد من إدخال رقم الهاتف بصورة صحيحة والاحتفاظ برقم الطلب بعد إتمام الإرسال.

ويمكن لصاحب المركبة متابعة حالة الطلب عبر القنوات المتاحة، مع مراعاة أن مدة ظهور النتيجة المذكورة في النص هي مدة تصل إلى 72 ساعة، وليست ضمانًا بأن جميع الطلبات ستُحسم في التوقيت نفسه.

مخالفات المرور

هل يمكن التظلم على مخالفات المرور من دون الإنترنت؟

نعم، يمكن للمواطنين الراغبين في تقديم التظلمات أو الاستفسار عن إجراءاتها التوجه إلى نيابات المرور أو مكاتب البريد المصري، وفقًا للخدمات المتاحة بكل جهة.

وتوفر هذه الخيارات بدائل لمن لا يستطيعون إتمام الإجراءات إلكترونيًا أو يحتاجون إلى الاستفسار عن خطوات تقديم التظلم، بينما يتيح الموقع الرسمي للنيابة العامة إنجاز الخدمات المرورية المتاحة عبر الإنترنت، بما يقلل الحاجة إلى الزيارة الشخصية في كل مرحلة من مراحل الاستعلام أو تقديم الطلب.

ما أهمية مراجعة تفاصيل المخالفة قبل تقديم التظلم؟

تساعد مراجعة بيانات المخالفة المسجلة على المركبة صاحب السيارة على تحديد المخالفة التي يرغب في الاعتراض عليها بدقة، وإدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، وتوضيح سبب التظلم عند تقديم الطلب.

كما ينبغي مراجعة البيانات الشخصية وبيانات الرخصة قبل الإرسال، وقراءة الشروط والأحكام المعروضة على الموقع، ثم الاحتفاظ بالإيصال الإلكتروني ورقم الطلب بعد إتمام العملية، لاستخدامهما في متابعة حالة التظلم.

وتوفر خدمات الاستعلام والتظلم إلكترونيًا وسيلة لمراجعة المخالفات المرورية المسجلة على المركبات ورخص القيادة، ومعرفة تفاصيلها وتقديم الاعتراضات ومتابعة النتائج، مع إمكانية الاستعانة بنيابات المرور أو مكاتب البريد المصري للاستفسار عن الإجراءات المتاحة.

مخالفات المرور

ما رابط التظلم على مخالفات المرور في مصر؟

يمكن البدء من الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط https://ppo.gov.eg، ثم الانتقال إلى خدمات المرور واختيار خدمة الاستعلام أو التظلمات بحسب الإجراء المطلوب، واستكمال البيانات التي يطلبها الموقع.

ويُنصح بالاعتماد على الموقع الرسمي عند إدخال البيانات الشخصية وبيانات الرخصة، والتأكد من الاحتفاظ برقم الطلب بعد إرسال التظلم، حتى يتمكن صاحب المركبة من متابعة حالة الاعتراض والاطلاع على النتيجة عند صدورها.

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