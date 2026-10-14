للراغبين في السفر.. خطوات حجز وتقديم طلب الباسبور

يُعد استخراج جواز سفر 2026، خطوة أساسية لكل راغب في السفر للخارج بغرض العمل، أو الدراسة، أو السياحة، وفي إطار التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين، توفر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية خدمات مميكنة بالكامل ومواعيد مرنة لإصدار الجوازات أو تجديدها، ويسعى الكثيرون الى البحث عن كافة المستندات المطلوبة، والخطوات الرسمية، والرسوم المقررة للحصول على جواز السفر بكل سهولة ويسر.

خطوات استخراج جواز السفر 2026

تتمثل خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة في الآتي:

- التوجه إلى مكتب الجوازات المختص وفقًا لمحل الإقامة.

- الحصول على نموذج طلب استخراج جواز السفر، واستيفاء البيانات المطلوبة بدقة.

- تقديم المستندات الرسمية اللازمة لإثبات الهوية واستيفاء شروط إصدار الجواز.

خطوات استخراج جواز السفر

- سداد الرسوم المقررة وفقًا لنوع الخدمة ومدة إنجاز الطلب.

- الاحتفاظ بإيصال السداد ومتابعة موعد استلام جواز السفر وفقًا للإجراءات المتبعة.

- يُفضل التأكد من اكتمال جميع المستندات قبل التوجه إلى مكتب الجوازات، لتجنب تأخير الطلب أو الحاجة إلى استيفاء بيانات إضافية.

رسوم استخراج جواز السفر 2026

وفقًا للبيانات الواردة، جاءت رسوم استخراج جواز السفر على النحو التالي:

- استخراج جواز السفر في اليوم نفسه: 1600 جنيه، مع التسليم في يوم تقديم الطلب.

- استخراج جواز السفر خلال يومي عمل: 1300 جنيه، مع التسليم خلال يومين.

رسوم استخراج جواز السفر

- استخراج جواز السفر بالطريقة العادية: 1110 جنيهات، مع التسليم بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

ويُنصح بمراجعة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للتأكد من قيمة الرسوم الفعلية ومواعيد التسليم المعتمدة وقت التقديم، إذ قد تختلف الإجراءات والخدمات المتاحة وفقًا للقواعد المنظمة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

يتطلب استخراج جواز سفر لأول مرة تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، والتي تختلف وفقًا لحالة مقدم الطلب، وتشمل ما يلي:

- بطاقة الرقم القومي: على أن تكون سارية للمواطنين الذين بلغوا 16 عامًا فأكثر.

استخراج جواز سفر لأول مرة

- شهادة الميلاد المميكنة: بالنسبة للأطفال الذين لم يبلغوا 16 عامًا.

- الصور الشخصية: صور حديثة بالمواصفات المعتمدة لدى مصلحة الجوازات.

- مستند الموقف من التجنيد: بالنسبة للذكور الخاضعين لأحكام التجنيد، وفقًا للحالة.

جواز سفر

- المؤهل الدراسي: عند طلب إثبات المؤهل ضمن البيانات الرسمية، وفقًا للضوابط المعمول بها.

- وثيقة الزواج: عند الحاجة إلى إثبات بيانات الزوج أو الزوجة أو استكمال البيانات المطلوبة.