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الإشراف العام
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خطوة بخطوة.. كيف تحصل على تمويل مشروع البتلو من البنك الزراعي؟

مشروع البتلو
مشروع البتلو
خالد يوسف

يمثل التمويل الجديد لمشروع البتلو ركيزة أساسية لتطوير الثروة الحيوانية وتحقيق الأمان الغذائي في مصر، حيث يقدم البنك الزراعي ميزات تنافسية عبر توفير سيولة نقدية لشراء العجول وتحمل تكاليف الأعلاف بأسعار فائدة مدعومة.

ويهدف البرتوكول المبرم بين وزارة الزراعة والبنك إلى حماية صغار المربين من تقلبات الأسواق، بشرط التزام المقترض بالمعايير البيطرية والتأمين الشامل، في ظل تأكيد البيانات الرسمية أن المشروع نجح في تقليل الاستيراد وتوفير آلاف فرص العمل للشباب بالريف.

11.535 مليار جنيه لدعم صغار المربين وشباب الخريجين

وأعلنت وزارة الزراعة عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 80 مليونًا و885 ألف جنيه لصالح صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 1148 رأس ماشية، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

11.535 مليار جنيه لدعم صغار المربين

وأكد وزير الزراعة أن المشروع القومي للبتلو أصبح أحد أهم أدوات الدولة في زيادة المعروض من اللحوم الحمراء والألبان، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات التي تم ضخها منذ انطلاق المشروع تجاوزت حتى الآن 11.535 مليار جنيه، استفاد منها حوالى 46.416 ألفًا من صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين ما يزيد على 543.710 ألف رأس ماشية.

كيفية الحصول على قرض لتأسيس مزرعة ماشية

- تقديم طلب إلى الوحدة المحلية التابع لها المستفيد.

- إجراء معاينة من الوحدة المحلية للتأكد من توافر الشروط المطلوبة.

كيفية الحصول على قرض لتأسيس مزرعة ماشية

- إجراء معاينة من الإدارة الزراعية للتحقق مما إذا كان المبنى مقاما على أرض زراعية أم لا.

- استلام خطاب رسمي من مديرية الزراعة إلى البنك المختص بالمركز التابع له المربي، وذلك لاستكمال إجراءات القرض.

شروط الحصول على قرض الماشية

حدد البنك الزراعي، مجموعة الشروط اللازمة للحصول على قرض الماشية، جاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيما في مصر.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وقت التقديم.

شروط الحصول على قرض الماشية

- أن يمتلك المتقدم مكانا مناسبا لتربية المواشي، سواء ملكية أو إيجار موثق.

- تقديم ضمانات كافية للبنك لضمان سداد القرض.

- اجتياز معاينة الجهات المختصة للتحقق من أهلية المشروع.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمستفيد من القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للضامن.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة في حال كان القرض مقدما باسم شركة أو جمعية.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمن له حق التوقيع على المستندات.

- صورة من عقد التمليك أو عقد الإيجار موثق بالشهر العقاري للحظيرة.

تمويل مشروع البتلو البنك الزراعي التمويل الجديد لمشروع البتلو تطوير الثروة الحيوانية صغار المربين توفير آلاف فرص العمـل

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