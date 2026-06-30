الزراعة: مشروع البتلو رفع الاكتفاء الذاتي من اللحوم إلى أكثر من 60%

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع القومي لإحياء البتلو يُعد أحد أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الثروة الحيوانية منذ ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه نجح في إحداث نقلة نوعية في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء، ودعم صغار المربين، وتعزيز الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء قطاع زراعي وإنتاجي قادر على تلبية احتياجات المواطنين.

وقال وزير الزراعة، إن إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحياء البتلو عام 2017 مثّل نقطة تحول حقيقية في تنمية الثروة الحيوانية، حيث يستهدف المشروع الحفاظ على العجول الذكور من الأبقار والجاموس وعدم ذبحها في أعمار صغيرة، والعمل على تربيتها حتى تصل إلى الوزن الاقتصادي المناسب، مع الحفاظ على الإناث لتنمية القطيع القومي وزيادة أعداده، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف فاروق أن المشروع اعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين التمويل الميسر، والرعاية البيطرية، والتغذية السليمة، والمتابعة الميدانية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على رفع إنتاجية العجل الواحد من نحو 30 كيلوجرامًا إلى ما يقرب من 250 كيلوجرامًا، بما يعظم العائد الاقتصادي للمربين ويرفع كفاءة إنتاج اللحوم المحلية.

تمويلات تتجاوز 10.67 مليار جنيه لدعم صغار المربين

وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي التمويلات الميسرة التي ضخها المشروع القومي لإحياء البتلو حتى نهاية يونيو الجاري تجاوز 10.67 مليار جنيه، استفاد منها نحو 45.8 ألف مربي ومزارع في مختلف محافظات الجمهورية، لتمويل أكثر من 530 ألف رأس ماشية، مؤكدًا أن هذه التمويلات ساهمت في تخفيف الأعباء عن صغار المربين، ووفرت لهم السيولة اللازمة للتوسع في الإنتاج وتحسين دخولهم.

وأشار إلى أن المشروع لم يقتصر دوره على زيادة إنتاج اللحوم، بل نجح أيضًا في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة داخل القرى، فضلاً عن تمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا، ودعم مشروعات الإنتاج الحيواني الصغيرة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الريفية الشاملة.

زيادة الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد

وأكد فاروق أن نتائج المشروع انعكست بصورة واضحة على مؤشرات الأمن الغذائي، حيث ارتفع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى نحو 600 ألف طن سنويًا، بزيادة بلغت 14% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 60% لأول مرة منذ سنوات، مع تقليص فجوة الاستيراد إلى نحو 40% فقط.

وأوضح أن هذه النتائج تؤكد نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية، تقوم على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير اللحوم للمواطنين.

30 يونيو.. انطلاقة حقيقية للقطاع الزراعي

وأشار وزير الزراعة إلى أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل محطة مهمة لاستعراض ما تحقق من إنجازات في القطاع الزراعي، مؤكدًا أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال إطلاق المشروعات القومية، وتقديم التمويلات الميسرة، وتطوير الخدمات البيطرية، وتحسين السلالات المحلية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المربين.

وشدد فاروق على أن وزارة الزراعة مستمرة في التوسع في دعم المشروع القومي لإحياء البتلو، وتقديم المزيد من التسهيلات للمربين، بما يعزز الإنتاج المحلي، ويرفع كفاءة القطاع، ويحقق أهداف الدولة في الوصول إلى منظومة غذائية آمنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.