قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مغامرة الأسود مستمرة.. المغرب يُقصي هولندا بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ16
دعاء تيسير الأمور وقضاء الحاجات.. أدعية وكلمات مأثورة رددها الآن
التأمينات جاهزة لموعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة
هولندا والمغرب.. استمرار التعادل الإيجابي 1-1 في الشوط الإضافي الأول
مباراة مثيرة.. المغرب ينتزع التعادل أمام هولندا بهدف قاتل ويفرض الأشواط الإضافية
ترامب يدعو محطات الوقود الأمريكية إلى خفض أسعار البنزين فورا
حالة الطقس اليوم.. تحذير عاجل لسكان القاهرة والصعيد
دعاء لكي لا تنسى ما حفظته في الامتحان.. 7 أدعية تجعل ذاكرتك حديدية
صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة
بعد أشهر من الصمت.. محمد محسن يكشف تفاصيل مرض زوجته هبة مجدي
في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي
كأس العالم 2026.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين هولندا والمغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: مشروع البتلو رفع الاكتفاء الذاتي من اللحوم إلى أكثر من 60%

الماشية
الماشية
شيماء مجدي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع القومي لإحياء البتلو يُعد أحد أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الثروة الحيوانية منذ ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه نجح في إحداث نقلة نوعية في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء، ودعم صغار المربين، وتعزيز الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء قطاع زراعي وإنتاجي قادر على تلبية احتياجات المواطنين.

وقال وزير الزراعة، إن إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحياء البتلو عام 2017 مثّل نقطة تحول حقيقية في تنمية الثروة الحيوانية، حيث يستهدف المشروع الحفاظ على العجول الذكور من الأبقار والجاموس وعدم ذبحها في أعمار صغيرة، والعمل على تربيتها حتى تصل إلى الوزن الاقتصادي المناسب، مع الحفاظ على الإناث لتنمية القطيع القومي وزيادة أعداده، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف فاروق أن المشروع اعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين التمويل الميسر، والرعاية البيطرية، والتغذية السليمة، والمتابعة الميدانية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على رفع إنتاجية العجل الواحد من نحو 30 كيلوجرامًا إلى ما يقرب من 250 كيلوجرامًا، بما يعظم العائد الاقتصادي للمربين ويرفع كفاءة إنتاج اللحوم المحلية.

تمويلات تتجاوز 10.67 مليار جنيه لدعم صغار المربين

وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي التمويلات الميسرة التي ضخها المشروع القومي لإحياء البتلو حتى نهاية يونيو الجاري تجاوز 10.67 مليار جنيه، استفاد منها نحو 45.8 ألف مربي ومزارع في مختلف محافظات الجمهورية، لتمويل أكثر من 530 ألف رأس ماشية، مؤكدًا أن هذه التمويلات ساهمت في تخفيف الأعباء عن صغار المربين، ووفرت لهم السيولة اللازمة للتوسع في الإنتاج وتحسين دخولهم.

وأشار إلى أن المشروع لم يقتصر دوره على زيادة إنتاج اللحوم، بل نجح أيضًا في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة داخل القرى، فضلاً عن تمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا، ودعم مشروعات الإنتاج الحيواني الصغيرة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الريفية الشاملة.

زيادة الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد

وأكد فاروق أن نتائج المشروع انعكست بصورة واضحة على مؤشرات الأمن الغذائي، حيث ارتفع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى نحو 600 ألف طن سنويًا، بزيادة بلغت 14% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 60% لأول مرة منذ سنوات، مع تقليص فجوة الاستيراد إلى نحو 40% فقط.

وأوضح أن هذه النتائج تؤكد نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية، تقوم على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير اللحوم للمواطنين.

30 يونيو.. انطلاقة حقيقية للقطاع الزراعي

وأشار وزير الزراعة إلى أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل محطة مهمة لاستعراض ما تحقق من إنجازات في القطاع الزراعي، مؤكدًا أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال إطلاق المشروعات القومية، وتقديم التمويلات الميسرة، وتطوير الخدمات البيطرية، وتحسين السلالات المحلية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المربين.

وشدد فاروق على أن وزارة الزراعة مستمرة في التوسع في دعم المشروع القومي لإحياء البتلو، وتقديم المزيد من التسهيلات للمربين، بما يعزز الإنتاج المحلي، ويرفع كفاءة القطاع، ويحقق أهداف الدولة في الوصول إلى منظومة غذائية آمنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

اللحوم البتلو المشروع القومى للبتلو القومى للبتلو اللحمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

الأهلي

أولى صفقات الأهلي الصيفية.. توقيع لمدة 5 سنوات

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تشهد فعالية " قمة مصر للأفضل".. وتتقلد جائزة “ الإنجاز مدى الحياة”

ماوريتسيو راوللي مدير معهد سيام باري

وزير الري يلتقي مدير معهد سيام باري الإيطالي لبحث تعزيز التعاون

نظام التأمين الصحي الشامل

تفاصيل الموافقة على أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل

بالصور

على ضوء القمر.. سارة سلامة تخطف الأنظار في جلسة تصوير ليلية

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد