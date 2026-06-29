وزير الزراعة: 30 يونيو أعادت بناء الدولة وأطلقت أكبر طفرة زراعية

بعث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة الثلاثين من يونيو، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، بعدما جسدت الإرادة الحرة للمصريين في الحفاظ على هويتهم الوطنية، واستعادة مسار الدولة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية والاستقرار.

وأكد وزير الزراعة أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول تاريخية أرست دعائم الجمهورية الجديدة، ورسخت الأمن والاستقرار، وأطلقت مسيرة غير مسبوقة من المشروعات القومية والتنموية، كان للقطاع الزراعي نصيب كبير منها، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، واستصلاح الأراضي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات في القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية يعكس رؤية القيادة السياسية وحرصها على بناء قطاع زراعي حديث قادر على مواجهة التحديات، وزيادة الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهذه المناسبة المجيدة أن الوزارة ستواصل العمل بكل جد وإخلاص تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل دعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على تحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أن خدمة فلاحي مصر والوقوف إلى جانبهم ستظل في مقدمة أولويات الوزارة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ودعم التوسع الزراعي، وتعظيم الإنتاجية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب وزير الزراعة عن تمنياته أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ قواتها المسلحة ورجالها الأوفياء، وأن يوفق الجميع لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، لتظل مصر دائمًا قوية وآمنة وماضية بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.