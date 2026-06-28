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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يناقش طلبي إحاطة بشأن غياب الأنشطة بمراكز الشباب وتأخر موافقات وزارة الزراعة للمشروعات الخدمية بالصف

فيصل أبو عريضة
فيصل أبو عريضة
محمد الشعراوي

يناقش مجلس النواب، بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 30 يونيو، طلبي إحاطة تقدم بهما النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن دائرة مركز الصف، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمام لجنتي الشباب والرياضة، والزراعة والري، بشأن عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس أهالي مركز الصف، بمحافظة الجيزة .

وتناقش لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب فيصل أبو عريضة، بشأن الإهمال التي تعاني منها مراكز الشباب بقرى مركز الصف، وغياب الأنشطة الشبابية والرياضية، إلى جانب تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل تلك المراكز، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها والارتقاء بدورها في خدمة الشباب.

 تأخر وزارة الزراعة

كما تناقش لجنة الزراعة والري طلب إحاطة أخر للنائب فيصل أبو عريضة بشأن تأخر وزارة الزراعة في إصدار الموافقات الخاصة بالأراضي المخصصة لإقامة مدارس ومعاهد أزهرية ووحدات صحية بقرى مركز الصف، بما يعطل تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي يحتاجها المواطنون، إضافة لمناقشة أزمة نقص الأسمدة الزراعية وارتفاع أسعارها، وما تسببه من أعباء على المزارعين .

ويؤكد النائب فيصل أبو عريضة استمرار تحركاته البرلمانية لمتابعة القضايا الجماهيرية والعمل على إيجاد حلول لها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مركز الصف.

فيصل أبو عريضة مجلس النواب النواب البرلمان حماة الوطن

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