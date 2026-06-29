تعزيز الصادرات والاستثمار.. مصر وكوت ديفوار تبحثان فرصًا جديدة في الزراعة

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "سيدي تيموكو توري"، وزير الثروة الحيوانية والسمكية بدولة كوت ديفوار، والوفد المرافق له، لبحث سبل دفع وتطوير آفاق التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتصنيع الزراعي، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والسفير البرت دولي سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء، أكد "فاروق" على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة وتعزيز التكامل مع دول القارة السمراء، لافتاً إلى استعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها وخبراتها البحثية والتكنولوجية لمساندة قطاع الزراعة في كوت ديفوار الشقيقة.

ووجّه فاروق بزيادة فرص البرامج التدريبية المخصصة للمبعوثين والمهندسين من دولة كوت ديفوار داخل المركز المصري الدولي للزراعة، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي الإيفواري ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وتناول الجانبان سبل دعم منظومة التصنيع الزراعي المشترك، والعمل على دفع حركة الصادرات وضبط الميزان التجاري بين البلدين، لا سيما في قطاعات الثروة السمكية والدواجن، وبيض المائدة، حيث تم استعراض ما حققته الدولة مؤخراً من طفرة إنتاجية مكنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الملفات الحيوية، والقدرة على تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.

وأكد الوزيران أهمية تفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص، من خلال التنسيق لتنظيم لقاءات مشتركة متبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين عبر السفارة الإيفوارية بالقاهرة، وذلك لرسم خارطة طريق واضحة للمشروعات الاستثمارية الواعدة على أرض الواقع، إلى جانب الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية متبادلة للوفود والخبراء للوقوف على التجارب الناجحة بمحطات الإنتاج ومراكز البحوث.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن بحث فرص تنظيم منتدى استثماري زراعي يجمع المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية.

ومن جانبه، أعرب الوزير الإيفواري عن تقديره البالغ للتجربة المصرية الرائدة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكداً تطلع بلاده لترجمة هذه التفاهمات إلى خطط عمل تنفيذية تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما وجه الوزير الإيفواري، دعوة رسمية لوزير الزراعة المصري، لزيارة العاصمة أبيدجان في نوفمبر المقبل، على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين للمشاركة في معرض الإنتاج الحيواني والثروة السمكية.

وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، السفير شريف ندا بالقطاع الافريقي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، المهندس احمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد.

وعلى هامش اللقاء، شهد وزير الزراعة، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث يمثله اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية كوت ديفوار، ويمثلها الوزير سيدي تيموكو توري، لتعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الصيد والتربية المائية وحماية البيئة البحرية.

ويشمل التعاون نقل التجربة والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة وفي المياه العذبة والمالحة، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم، فضلا عن تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية ونتائج البحوث بين الجهات العلمية الحكومية، إضافة الى تنظيم ندوات وورش عمل لرفع قدرات الكوادر التنفيذية الإيفوارية في مجالات تربية الأحياء المائية، وصيد الأسماك، وتصنيعها، وتسويقها.