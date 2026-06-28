تشييع جثماني مزارع وابن شقيقه لقيا مصرعهما في مشاجرة بسبب خلاف على أرض زراعية بالمنوفية.. صور

شيع العشرات من أهالي قرية الخور بمركز أشمون في محافظة المنوفية جثماني مزارع وابن شقيقه بعد أن لقيا مصرعهما خلال مشاجرة مع جيرانهما بسبب خلافات علي الأرض الزراعية.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمانين من مسجد القرية وسط بكاء وصراخ السيدات .

وسادت حالة من الحزن بين الجميع من أبناء القرية أثناء تشييع الجثمانين إلى مقابر أسرتهما بالمنوفية.

وشهدت قرية الخور واقعة مأساوية عقب مصرع مزارع وابن شقيقه علي يد شقيقين بسبب خلافات على الأرض الزراعية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بنشوب مشاجرة بقرية الخور ووقوع ضحايا.

وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين مزارع وجيرانه بسبب خلافات علي الأرض الزراعية، وتبين مصرع مزارع يدعي السيد عبد العليم ونجل شقيقه مصطفي.

وتبين قيام شقيقين هما حمادة جابر ومحمد جابر بالتعدي عليهما بالطعن بسلاح أبيض بسبب خلافات علي أرض زراعية.

تم ضبط المتهمين وتم نقل جثث الضحايا إلى المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.