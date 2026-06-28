جامعة المنوفية تكرم الكليات الفائزة في مسابقة التميز البيئي للعام الجامعي 2025/2026

كرّم الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الكليات الفائزة في مسابقة التميز البيئي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/ 2026، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة غادة على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، وتحفيز الكليات على تطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتحقيق بيئة جامعية داعمة للتنمية المستدامة.

وأكد رئيس الجامعة أن المسابقة تأتي ضمن خطة الجامعة لنشر الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الحفاظ على الموارد وتحسين المظهر الحضاري للكليات، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع ملف البيئة والاستدامة على رأس أولوياتها، إيمانًا بدورها في إعداد أجيال واعية بقضايا البيئة وقادرة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مسابقة التميز البيئي تُعد إحدى الآليات المهمة لتشجيع الكليات على تطوير أدائها البيئي ورفع كفاءة الخدمات والمرافق وتحسين بيئة العمل والتعلم، مشيرًا إلى أن التقييم تم وفق معايير موضوعية شملت النظافة العامة، والتشجير، وإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والمبادرات البيئية والمجتمعية، بما يعزز التنافس الإيجابي بين الكليات ويحقق أهداف الجامعة في التحول نحو جامعة خضراء مستدامة.

هذا وقد أسفرت النتائج النهائية للمسابقة، في فئة الكليات القديمة، عن حصول كليات الهندسة والعلوم ومعهد الكبد القومي على المركز الأول، فيما جاءت كليات الزراعة والتمريض والتربية في المركز الثاني، وحصلت كلية الحقوق على المركز الثالث.

أما في فئة الكليات الحديثة، فقد حصلت كليتا الذكاء الاصطناعي والإعلام على المركز الأول، وجاءت كليتا الصيدلة والطب البيطري في المركز الثاني، فيما حصلت كلية علوم الرياضة على المركز الثالث.

وفي ختام التكريم، هنأ رئيس الجامعة عمداء ومنسوبي الكليات الفائزة، مشيدًا بما حققته من إنجازات وجهود متميزة في مجال الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة الجامعية، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة للمبادرات البيئية والأنشطة التي تسهم في بناء مجتمع جامعي أكثر وعيًا واستدامة.