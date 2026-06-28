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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مشروع دار المناسبات وتطوير كورنيش شبين الكوم ويصدر توجيهات عاجلة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

استكمل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بنطاق حي شرق شبين الكوم لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات التنموية والخدمية للوقوف على حجم الاداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري، رافقه اللواء عبد الله الديب سكرتير عام المحافظة ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي ، مدير الإدارة الفنية بالمحافظة .

حيث تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمشروع دار المناسبات الجديد المقام على مساحة اجمالية تقارب 2000م2 بنطاق حي شرق شبين الكوم ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ، واستمع إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز ومراحل تنفيذ الأعمال وفق البرنامج الزمني ،ووجه المحافظ بمضاعفة الجهود لتسريع معدلات الأداء ونهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية ، مؤكداً أن دار المناسبات  يعد من المشروعات الخدمية الهامة التي تستهدف توفير مكان حضاري يليق بأهالي المحافظة للمساهمة في تقديم خدمات مجتمعية متميزة تلبي احتياجات المواطنين .

كما تفقد محافظ المنوفية موقع اصطفاف المعدات والمركبات للمراكز والمدن  بأرض المهبط بنطاق حي شرق ، للوقوف علي الجاهزية الكاملة والتعامل الفوري لمجابهة أي أحداث طارئة  ، حيث استمع المحافظ من مسئولي الجهات المشاركة حول إمكانيات وآليات التنسيق والتعاون المشترك وخطط الإنتشار بما يضمن سرعة الإستجابة وتقليل الأثار الناتجة عن أي أزمة مفاجئة، ويضم الاصطفاف كافة مديريات الخدمات ومنها الصحة والإسعاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الأجهزة المعنية.

فيما تفقد محافظ المنوفية التشطيبات النهائية لكورنيش شبين الكوم وذلك ضمن خطة  أعمال تطويره ورفع كفاءته ، واستمع الي شرح تفصيلي عن نسب إنجاز الأعمال والتي تتضمنت تركيب بلدورات وبلاط إنترلوك وأعمدة ديكورية وبرجولات وأحواض الزهور ومقاعد رخام كاستراحات للمواطنين ، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية مع مراعاة أعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ ، ورفع كافة نواتج الأعمال وتهذيب الأشجار المطلة علي بحر شبين الكوم بالتنسيق مع مديرية الري ، مؤكدًا أن الكورنيش يمثل متنفسًا حضاريًا وترفيهيًا لأهالي المدينة ويسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين ، فضلًا عن دوره في تحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمظهر العام.

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية ميدان 30 يونيه بنطاق حي شرق للبدء في أعمال تطوير ه ورفع كفاءته ، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير وتجميل الميادين بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري ، ووجه المحافظ بالبدء في أعمال  التطوير والالتزام بمعايير الاستدامة وجودة التنفيذ .

وأكد محافظ المنوفية علي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، مؤكداً على استمرار مواصلة جهود التنمية والبناء والتطوير بما يحقق تطلعات المواطنين نحو خدمات أفضل وبنية تحتية متطورة في ظل الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

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