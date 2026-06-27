مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالمنوفية

لقي طالب مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور من منطقة سوق السبت بمركز منوف بمحافظة المنوفية، صدمه القطار أثناء عبوره الطريق.



تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع طالب أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

وبالانتقال تبين مصرع الطالب سيف محمد عادل، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمركز منوف أثناء استقلاله دراجة نارية.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.