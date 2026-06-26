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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 306 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة داخل مصنع بالمنوفية

المصنع
المصنع
مصطفى الرماح


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع ومخزن "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بنطاق محافظة المنوفية.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع ومخزن "بدون ترخيص" كائنان بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع والمخزن وأمكن ضبط المدير المسئول عن إدراتهما، وضبط بداخلهما (306 أطنان أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر – خط إنتاج كامل).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية الأسمدة الزراعية المنوفية

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