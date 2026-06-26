قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة خشبية.. حريق محدود أعلى فندق في الدقي بالجيزة
سعر لعبة gta vi الرسمي وموعد الاطلاق
7 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026
تاريخ مواجهات مصر وايران قبل مباراة الغد في كأس العالم
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها في خير يوم طلعت فيه الشمس
إيران: الوجود العسكري الأمريكي بالخليج مصدر انعدام الأمن والانقسامات في المنطقة
رسالة حاسمة | نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب من لبنان
أحمد موسى يكشف حقيقة الجدل حول مباراة مصر وإيران
الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟
"شوفها.. قبل ما تجرب تعيشها".. مبادرة جديدة بـ"الواقع الافتراضي" لمواجهة الإدمان بالجامعات ومراكز الشباب
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي باكستان
قُربات يوم الجمعة.. اغتنم فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط المتهمين بسرقة سيارة بـ بورسعيد

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضرر خلاله أحد الأشخاص من سرقة سيارته أثناء توقفها أسفل العقار سكنه ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لقسم شرطة الزهور من (سائق – مقيم بدائرة القسم) بسرقة سيارته الأجرة حال توقفها أسفل العقار محل سكنه .. وبتاريخ 24 الجارى تم العثور عليها بدائرة القسم وإكتشافه سرقة بعض أجزائها .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( ميكانيكى "له معلومات جنائية"، ونجله - مقيمان بدائرة القسم ) وبحوزتهما (مركبة التروسيكل المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"بدون لوحات معدنية" ) وبمواجهتهما إعترفا بسرقة أجزاء من سيارة المجنى عليه والتصرف فى المسروقات لدى عملائهما سيئ النية (3 أشخاص) أمكن ضبطهم وتم وبإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية سرقة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

موجة حرارية

موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

الدواجن

أسعار الدواجن تهوي.. والصناعة تدق ناقوس الخطر

الزمالك

قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

ترشيحاتنا

ياسر ابراهيم

ياسر إبراهيم : حسام حسن يختار الأفضل لكل مباراة

سيف زاهر

سيف زاهر: الفان زون فكرة عبقرية خارج الصندوق أثبتت بها المتحدة ريادتها الإعلامية

مهيب عبد الهادي

مرموش ومروان على الدكة.. تغييرات في صفوف منتخب مصر أمام إيران

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد