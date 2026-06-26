سقوط المتهمين بسرقة سيارة بـ بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضرر خلاله أحد الأشخاص من سرقة سيارته أثناء توقفها أسفل العقار سكنه ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لقسم شرطة الزهور من (سائق – مقيم بدائرة القسم) بسرقة سيارته الأجرة حال توقفها أسفل العقار محل سكنه .. وبتاريخ 24 الجارى تم العثور عليها بدائرة القسم وإكتشافه سرقة بعض أجزائها .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( ميكانيكى "له معلومات جنائية"، ونجله - مقيمان بدائرة القسم ) وبحوزتهما (مركبة التروسيكل المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"بدون لوحات معدنية" ) وبمواجهتهما إعترفا بسرقة أجزاء من سيارة المجنى عليه والتصرف فى المسروقات لدى عملائهما سيئ النية (3 أشخاص) أمكن ضبطهم وتم وبإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





