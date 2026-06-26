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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

64 قاضيا وعضو نيابة يتنافسون على 17 مقعدا في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي القضاة

نادي القضاة
نادي القضاة
إسلام دياب

تُجرى بعد قليل انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر، التي يتنافس فيها 3 مرشحين على منصب رئيس النادي، و61 مرشحا على مقاعد مجلس الإدارة، ذلك مع انعقاد الجمعية العمومية.

تأتي تلك الانتخابات بعد 6 أشهر من موعد انعقادها الأصلي في 19 ديسمبر الماضي، والتي أوقفتها دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، لوجود مخالفات إجرائية جوهرية في مقدمتها بطلان تشكيل اللجنة العامة التي كانت تشرف عليها آنذاك.

وأعقب هذا الحكم بأيام اجتماع للقضاة داخل النادي، بهدف التكاتف والاصطفاف وعدم التعصب لرأي وعدم الدخول في سجالات قانونية، مع حتمية إتمام الاستحقاق الانتخابي وانعقاد الجمعية العامة.

وتتوزع المقاعد الـ 16 لأعضاء مجلس إدارة النادي على 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد للقضاة والرؤساء بالمحاكم، و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة، ومقعد واحد للمستشارين المتقاعدين.

وتضمنت القائمة النهائية 3 مرشحين سيخوضون العملية الانتخابية على مقعد رئيس النادي، وهم المستشارين: ربيع قاسم، ومحمد رفعت جبر، ومحمد عبد الرحمن الذهبي، وجميعهم رؤساء بمحكمة الاستئناف.

وشملت القائمة 26 مرشحا على المقاعد الخمسة المخصصة للمستشارين وهم كل من المستشارين: أحمد عبد الراضي ثابت، وأحمد فتحي حسن مصطفى، وأحمد فتحي جنيدي، وأحمد محمد مصطفى الدكروني، وآسر إسماعيل أحمد حمدي، وإمام محمد فؤاد الصيرفي، وتامر عبد الرحمن محمود حسين كشك، وحازم رسمي عبد المنعم، وحازم محمد كمال حسن، وحسام محمود إبراهيم سليمان، وحسين حسن صاوي، وشادي خليفة، والدكتور طارق أبو زيد، وعبد الرحمن محمد الشهاوي، وعماد الدين الدرمللي عبد الرزاق الطماوي، وفيصل محمد مكي مرسي، ومحمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادي، الرؤساء بمحكم الاستئناف.

كما تضم القائمة: محمد البدري عبد الفتاح البدري، ومحمد صلاح محمد حسن، ومحمد صلاح محمد علي، ومحمد عزمي محمد نور أبو زيد، ومحمد علي محمد عبد الله، ومحمود محمد مرغني صادق، وهشام السيد أحمد جاد الله، وياسر عبد الصمد عبد العزيز دعبس، وياسر عثمان محمد علي، رؤساء ومستشارين ونواب بمحكم الاستئناف والنقض.

وعلى المقاعد المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة، يتنافس كل من: إبراهيم المنشاوي السيد البدوي، وأحمد الحفني محمد غانم ، وأحمد سلام علي عفيفي، وإسلام أحمد المصيلحي صالح، وإسلام عبد الرازق عيد تمراز، وباهي أسعد محمد خليل، وطارق نبيل عبد العظيم مبارك، وطاهر سعد أبو زيد، وعبد العزيز محمد العجيمي، وعمرو حسين عبد الحميد سليمان، ومحمد صلاح لطفي عطية، ومحمد عبد الخالق يحيى عطيه، ومحمد إبراهيم قنصوة، ومحمد محمود فاروق إبراهيم، ومحمود أحمد يحيى عبد المالك، ومحمود محمد علي زيدان، رؤساء محاكم من الفئة "أ" و"ب" وقضاة.

فيما يتنافس 14 مرشحًا على المقاعد الخمسة المخصصة لأعضاء النيابة العامة، وهم: إبراهيم سامي إبراهيم حماد، وإبراهيم مفيد محروس مبارك، وأحمد إبراهيم صدقي أبو العزم، وأحمد أبو السعود شوقي الطنطاوي، وأسامة عباس السيد عبد السلام، وإسلام مجدي عباس سيد، وإسلام ياسر الأحمداوي، وعبد العظيم صلاح عبد العزيز هنداوي، وعمرو نبيه أحمد فؤاد، ومحمد شوقي نصر سالم، والمستشار محمد علي محمد حفني، والمستشار محمد هاني عبد الجابر، ومحمد يحيى أبو الدهب، ومصطفى شريف محمد عبد الرحمن، وكلاء النائب العام ورؤساء نيابة ومحامين عموم.

فيما تضمنت قائمة المرشحين على المقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين وهم كل من المستشارين: أشرف عيسى، وجابر عبد الحميد سيد أحمد خليل، وجمال القيسوني، وسعد سيد مجاهد، وعاصم عبد الحميد نصر، رؤساء بمحكمة الاستئناف.

انتخابات نادي القضاة انتخابات نادي القضاة

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