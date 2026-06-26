حبس عامل متهم بالتحـ.رش بفتاة من ذوي الهمم في بولاق الدكرور

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بفتاة من ذوي الهمم أثناء استقلاله دراجة نارية “موتوسيكل” في منطقة بولاق الكرور، وذلك بعد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يرصد الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتحرش بإحدى الفتيات من ذوى الهمم حال سيرها بأحد الشوارع بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها وتبين أنها من (ذوى القدرات الخاصة) .. وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" قائدها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 21/الجارى حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع المذكورة بإحدى دور الرعاية.